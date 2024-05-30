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СМИ сообщили о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга НАТО - РИА Новости, 30.05.2024
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02:53 30.05.2024 (обновлено: 05:55 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/pvo-1949251477.html
СМИ сообщили о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга НАТО
СМИ сообщили о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга НАТО - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ сообщили о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга НАТО
Страны НАТО имеют только пять процентов систем ПВО, необходимых для обороны своего восточного фланга, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:53
2024-05-30T05:55
в мире
восточная европа
нато
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Страны НАТО имеют только пять процентов систем ПВО, необходимых для обороны своего восточного фланга, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса."По словам людей, знакомых с конфиденциальными планами обороны, составленными в прошлом году, государства НАТО способны обеспечить менее пяти процентов мощностей противовоздушной обороны, которые считаются необходимыми для защиты своих стран-участниц в Центральной и Восточной Европе", — пишет издание. Один из высокопоставленных дипломатов НАТО заявил, что способность защищаться от воздушных ударов является важной частью плана по обороне Восточной Европы от вторжения, и добавил, что сейчас у НАТО ее нет."ПВО — одна из самых больших дыр, которые у нас есть... Мы не можем это отрицать", — считает другой дипломат. Представитель НАТО заявил, что цели альянса по обороны засекречены, но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона являются ее главными приоритетами и что ее "запасы были сокращены". По его словам, сейчас страны инвестируют в новые возможности ПВО, включая истребители.
https://ria.ru/20240529/pobeda-1949233242.html
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в мире, восточная европа, нато
В мире, Восточная Европа, НАТО
СМИ сообщили о критической нехватке ПВО для защиты восточного фланга НАТО

FT: НАТО имеет только 5% систем ПВО, необходимых для защиты восточного фланга

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБатарея американского комплекса "Пэтриот" в Польше
Батарея американского комплекса Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Батарея американского комплекса "Пэтриот" в Польше . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Страны НАТО имеют только пять процентов систем ПВО, необходимых для обороны своего восточного фланга, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами обороны альянса.
"По словам людей, знакомых с конфиденциальными планами обороны, составленными в прошлом году, государства НАТО способны обеспечить менее пяти процентов мощностей противовоздушной обороны, которые считаются необходимыми для защиты своих стран-участниц в Центральной и Восточной Европе", — пишет издание.
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Один из высокопоставленных дипломатов НАТО заявил, что способность защищаться от воздушных ударов является важной частью плана по обороне Восточной Европы от вторжения, и добавил, что сейчас у НАТО ее нет.
"ПВО — одна из самых больших дыр, которые у нас есть... Мы не можем это отрицать", — считает другой дипломат.
Представитель НАТО заявил, что цели альянса по обороны засекречены, но добавил, что противовоздушная и противоракетная оборона являются ее главными приоритетами и что ее "запасы были сокращены". По его словам, сейчас страны инвестируют в новые возможности ПВО, включая истребители.
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