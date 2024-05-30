https://ria.ru/20240530/putin-1949521287.html

Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся"

Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся" - РИА Новости, 30.05.2024

Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Молодёжного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", отметив, что, несмотря на... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:13

2024-05-30T21:13

2024-05-30T21:13

общество

россия

архангельск

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949426527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40bc9ddf8491df1046472d1dec25ee53.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Молодёжного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", отметив, что, несмотря на молодость, форум завоевал признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на III Всероссийском форуме-фестивале "Арктика. Лёд тронулся", который в нынешнем году принимает Архангельск. Несмотря на молодость, ваш форум завоевал признание, стал неотъемлемой составляющей масштабной платформы "Росмолодёжь. События". Объединяя волонтёров, добровольцев, представителей деловых кругов, студентов и школьников, он является настоящей стартовой площадкой для запуска новых планов и инициатив, направленных на сбережение уникального природного достояния Крайнего Севера, гармоничное развитие арктического региона", - говорится в сообщении. Путин выразил уверенность в том, что форум привлечёт широкое, заинтересованное внимание, предоставит участникам хорошую возможность поделиться опытом, рассказать о своих идеях и замыслах, обрести новых соратников и друзей. "Отрадно, что благодаря вам, вашим единомышленникам уже очищены сотни гектаров арктических территорий, убраны десятки тысяч тонн мусора и отходов. И эта большая, востребованная работа обязательно будет продолжена – с участием государства, бизнеса, наших индустриальных, энергетических компаний, общественных организаций", - заключил президент.

https://ria.ru/20231211/arktika-1915137668.html

россия

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, архангельск, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)