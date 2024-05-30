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Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся" - РИА Новости, 30.05.2024
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21:13 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/putin-1949521287.html
Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся"
Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся" - РИА Новости, 30.05.2024
Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Молодёжного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", отметив, что, несмотря на... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:13
2024-05-30T21:13
общество
россия
архангельск
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Молодёжного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", отметив, что, несмотря на молодость, форум завоевал признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Приветствую вас на III Всероссийском форуме-фестивале "Арктика. Лёд тронулся", который в нынешнем году принимает Архангельск. Несмотря на молодость, ваш форум завоевал признание, стал неотъемлемой составляющей масштабной платформы "Росмолодёжь. События". Объединяя волонтёров, добровольцев, представителей деловых кругов, студентов и школьников, он является настоящей стартовой площадкой для запуска новых планов и инициатив, направленных на сбережение уникального природного достояния Крайнего Севера, гармоничное развитие арктического региона", - говорится в сообщении. Путин выразил уверенность в том, что форум привлечёт широкое, заинтересованное внимание, предоставит участникам хорошую возможность поделиться опытом, рассказать о своих идеях и замыслах, обрести новых соратников и друзей. "Отрадно, что благодаря вам, вашим единомышленникам уже очищены сотни гектаров арктических территорий, убраны десятки тысяч тонн мусора и отходов. И эта большая, востребованная работа обязательно будет продолжена – с участием государства, бизнеса, наших индустриальных, энергетических компаний, общественных организаций", - заключил президент.
https://ria.ru/20231211/arktika-1915137668.html
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общество, россия, архангельск, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Архангельск, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся"

Путин: форум "Арктика. Лед тронулся", несмотря на молодость, завоевал признание

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Молодёжного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", отметив, что, несмотря на молодость, форум завоевал признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Приветствую вас на III Всероссийском форуме-фестивале "Арктика. Лёд тронулся", который в нынешнем году принимает Архангельск. Несмотря на молодость, ваш форум завоевал признание, стал неотъемлемой составляющей масштабной платформы "Росмолодёжь. События". Объединяя волонтёров, добровольцев, представителей деловых кругов, студентов и школьников, он является настоящей стартовой площадкой для запуска новых планов и инициатив, направленных на сбережение уникального природного достояния Крайнего Севера, гармоничное развитие арктического региона", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность в том, что форум привлечёт широкое, заинтересованное внимание, предоставит участникам хорошую возможность поделиться опытом, рассказать о своих идеях и замыслах, обрести новых соратников и друзей.
"Отрадно, что благодаря вам, вашим единомышленникам уже очищены сотни гектаров арктических территорий, убраны десятки тысяч тонн мусора и отходов. И эта большая, востребованная работа обязательно будет продолжена – с участием государства, бизнеса, наших индустриальных, энергетических компаний, общественных организаций", - заключил президент.
Хатанга - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для России
11 декабря 2023, 17:27
 
ОбществоРоссияАрхангельскВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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