Путин направил приветствие участникам форума "Арктика. Лед тронулся"
Путин: форум "Арктика. Лед тронулся", несмотря на молодость, завоевал признание
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям III Молодёжного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", отметив, что, несмотря на молодость, форум завоевал признание, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Приветствую вас на III Всероссийском форуме-фестивале "Арктика. Лёд тронулся", который в нынешнем году принимает Архангельск. Несмотря на молодость, ваш форум завоевал признание, стал неотъемлемой составляющей масштабной платформы "Росмолодёжь. События". Объединяя волонтёров, добровольцев, представителей деловых кругов, студентов и школьников, он является настоящей стартовой площадкой для запуска новых планов и инициатив, направленных на сбережение уникального природного достояния Крайнего Севера, гармоничное развитие арктического региона", - говорится в сообщении.
Путин выразил уверенность в том, что форум привлечёт широкое, заинтересованное внимание, предоставит участникам хорошую возможность поделиться опытом, рассказать о своих идеях и замыслах, обрести новых соратников и друзей.
"Отрадно, что благодаря вам, вашим единомышленникам уже очищены сотни гектаров арктических территорий, убраны десятки тысяч тонн мусора и отходов. И эта большая, востребованная работа обязательно будет продолжена – с участием государства, бизнеса, наших индустриальных, энергетических компаний, общественных организаций", - заключил президент.
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