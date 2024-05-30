https://ria.ru/20240530/putin-1949503859.html
Путин пообещал дать свою монету для создания памятника из советских монет
Путин пообещал дать свою монету для создания памятника из советских монет - РИА Новости, 30.05.2024
Путин пообещал дать свою монету для создания памятника из советских монет
Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей установку памятника из советских монет в память о героях Великой Отечественной войны и пообещал дать и свою РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:53
2024-05-30T19:53
2024-05-30T19:53
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей установку памятника из советских монет в память о героях Великой Отечественной войны и пообещал дать и свою монетку. Директор благотворительного фонда, гражданин Белоруссии Алексей Талай после церемонии вручения госнаград в Кремле рассказал Путину про памятник в Минске, в сплав которого попало полмиллиона советских монет от современных поколений белорусов и россиян. "Александр Григорьевич (Лукашенко) поучаствовал и его семья в проекте. Свои монетки... Каждый может поучаствовать. Можно ли получить монетку и от Вас?" - спросил Талай президента. "Конечно", - ответил Путин. "Мы также очень надеемся, что подобный памятник будет установлен и в Москве", - добавил Талай. "Хорошая идея... Вам спасибо за предложение", - ответил президент.
https://ria.ru/20240530/putin-1949502898.html
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общество, россия, белоруссия, минск, владимир путин
Общество, Россия, Белоруссия, Минск, Владимир Путин
Путин пообещал дать свою монету для создания памятника из советских монет
Путин одобрил идею создания памятника из советских монет и пообещал дать свою