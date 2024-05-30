https://ria.ru/20240530/putin-1949502898.html

Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии

Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии - РИА Новости, 30.05.2024

Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии

Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Росгвардии подполковнику Виктору Дмитриеву, получившему тяжелое ранение в зоне СВО, но... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:49

2024-05-30T19:49

2024-05-30T19:50

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Росгвардии подполковнику Виктору Дмитриеву, получившему тяжелое ранение в зоне СВО, но продолжившему командовать своим подразделением. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден военнослужащий Центрального округа Росгвардии подполковник Виктор Дмитриев, который получил тяжелое ранение, но продолжил командовать своим подразделением и выполнил поставленную задачу в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Путин в ходе церемонии награждения. Президент отметил, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость и суверенитет страны. По его словам, на передовой этой борьбы находятся те, кто исполняет свой воинский, профессиональный, гражданский долг в зоне специальной военной операции, сражается на поле боя, работает в госпиталях, восстанавливает, налаживает жизнь на исторических территориях России.

https://ria.ru/20240530/voennye-1949423832.html

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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)