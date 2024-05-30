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Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 30.05.2024 (обновлено: 19:50 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949502898.html
Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии
Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии - РИА Новости, 30.05.2024
Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Росгвардии подполковнику Виктору Дмитриеву, получившему тяжелое ранение в зоне СВО, но... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:49
2024-05-30T19:50
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Росгвардии подполковнику Виктору Дмитриеву, получившему тяжелое ранение в зоне СВО, но продолжившему командовать своим подразделением. "За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден военнослужащий Центрального округа Росгвардии подполковник Виктор Дмитриев, который получил тяжелое ранение, но продолжил командовать своим подразделением и выполнил поставленную задачу в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Путин в ходе церемонии награждения. Президент отметил, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость и суверенитет страны. По его словам, на передовой этой борьбы находятся те, кто исполняет свой воинский, профессиональный, гражданский долг в зоне специальной военной операции, сражается на поле боя, работает в госпиталях, восстанавливает, налаживает жизнь на исторических территориях России.
https://ria.ru/20240530/voennye-1949423832.html
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россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин вручил орден Мужества раненному в зоне СВО бойцу Росгвардии

Путин вручил орден Мужества военнослужащему Росгвардии, раненному в зоне СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и подполковник Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Дмитриев, удостоенный ордена Мужества, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
Президент РФ Владимир Путин и подполковник Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Дмитриев, удостоенный ордена Мужества, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и подполковник Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Дмитриев, удостоенный ордена Мужества, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Росгвардии подполковнику Виктору Дмитриеву, получившему тяжелое ранение в зоне СВО, но продолжившему командовать своим подразделением.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награжден военнослужащий Центрального округа Росгвардии подполковник Виктор Дмитриев, который получил тяжелое ранение, но продолжил командовать своим подразделением и выполнил поставленную задачу в зоне проведения специальной военной операции", - сказал Путин в ходе церемонии награждения.
Президент отметил, что сегодня Россия проходит через серьезные испытания, отстаивая правду, справедливость и суверенитет страны. По его словам, на передовой этой борьбы находятся те, кто исполняет свой воинский, профессиональный, гражданский долг в зоне специальной военной операции, сражается на поле боя, работает в госпиталях, восстанавливает, налаживает жизнь на исторических территориях России.
Вы истинная опора и броня России. Путин об участниках спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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