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Путин назвал героизм и сплоченность россиян залогом всех побед - РИА Новости, 30.05.2024
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17:29 30.05.2024 (обновлено: 17:41 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949460864.html
Путин назвал героизм и сплоченность россиян залогом всех побед
Путин назвал героизм и сплоченность россиян залогом всех побед - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал героизм и сплоченность россиян залогом всех побед
Нет награды, которой можно было бы наградить весь российский народ, но его героизм и сплоченность - залог всех побед, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:29
2024-05-30T17:41
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нет награды, которой можно было бы наградить весь российский народ, но его героизм и сплоченность - залог всех побед, сообщил президент России Владимир Путин"Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется "Многонациональный народ России". Сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг родины и ее интересов - залог всех наших побед. Всей России и каждого из нас", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал героизм и сплоченность россиян залогом всех побед

Путин: героизм и сплоченность российского народа — это залог всех побед

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Нет награды, которой можно было бы наградить весь российский народ, но его героизм и сплоченность - залог всех побед, сообщил президент России Владимир Путин
«
"Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется "Многонациональный народ России". Сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг родины и ее интересов - залог всех наших побед. Всей России и каждого из нас", - сказал Путин во время церемонии вручения госнаград.
Путин вручает высшие государственные награды - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин вручает государственные награды в Кремле. Прямая трансляция
Вчера, 16:26
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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