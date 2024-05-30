https://ria.ru/20240530/putin-1949425955.html
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству
Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:22
2024-05-30T16:22
2024-05-30T20:25
общество
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное уважение, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград."Преданность Отечеству, работа на благо обществу, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания "Героя Труда", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949422290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валентина матвиенко, владимир путин
Общество, Валентина Матвиенко, Владимир Путин
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству
Путин: опыт и знания Матвиенко вызывают огромное уважение
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное уважение, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.
"Преданность Отечеству, работа на благо обществу, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания "Героя Труда", - сказал Путин.