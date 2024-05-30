https://ria.ru/20240530/putin-1949425955.html

Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству

Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству - РИА Новости, 30.05.2024

Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству

Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:22

2024-05-30T16:22

2024-05-30T20:25

общество

валентина матвиенко

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное уважение, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград."Преданность Отечеству, работа на благо обществу, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания "Героя Труда", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240530/putin-1949422290.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, валентина матвиенко, владимир путин