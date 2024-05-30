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Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству - РИА Новости, 30.05.2024
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16:22 30.05.2024 (обновлено: 20:25 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949425955.html
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству
Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:22
2024-05-30T20:25
общество
валентина матвиенко
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное уважение, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград."Преданность Отечеству, работа на благо обществу, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания "Героя Труда", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949422290.html
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общество, валентина матвиенко, владимир путин
Общество, Валентина Матвиенко, Владимир Путин
Путин рассказал о преданности Матвиенко отечеству

Путин: опыт и знания Матвиенко вызывают огромное уважение

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, награжденная званием Героя труда Российской Федерации, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, награжденная званием Героя труда Российской Федерации, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, награжденная званием Героя труда Российской Федерации, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Преданность Отечеству и работа на благо общества на многие годы определила смысл жизни спикера Совфеда Валентины Матвиенко, ее опыт и знания вызывают огромное уважение, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград.
"Преданность Отечеству, работа на благо обществу, на благо граждан на многие годы определила смысл жизни Валентины Ивановны Матвиенко, председателя Совета Федерации России. Ее опыт, знания, организаторский талант вызывают огромное уважение. Признанием ее заслуг стало присуждение звания "Героя Труда", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин вручает государственные награды в Кремле
Вчера, 16:15
 
ОбществоВалентина МатвиенкоВладимир Путин
 
 
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