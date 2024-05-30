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Сегодня Россия проходит через сложные испытания, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
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16:19 30.05.2024 (обновлено: 16:44 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949423504.html
Сегодня Россия проходит через сложные испытания, заявил Путин
Сегодня Россия проходит через сложные испытания, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
Сегодня Россия проходит через сложные испытания, заявил Путин
Российская Федерация проходит через серьезные испытания, отстаивается право российского народа определять свою судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:19
2024-05-30T16:44
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская Федерация проходит через серьезные испытания, отстаивается право российского народа определять свою судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня мы проходим через серьезные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград."Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", - добавил президент.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Сегодня Россия проходит через сложные испытания, заявил Путин

Путин: Россия проходит через испытания, отстаивая право народа определять судьбу

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российская Федерация проходит через серьезные испытания, отстаивается право российского народа определять свою судьбу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня мы проходим через серьезные испытания, отстаиваем правду, справедливость, суверенитет России и право нашего народа самому определять свою судьбу", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград.
"Дорогие друзья, все вы участники и творцы современной истории. Ваша энергия, энтузиазм, верность России служат воплощению самых амбициозных замыслов, объединяют и вдохновляют общество", - добавил президент.
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