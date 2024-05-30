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Путин вручает государственные награды в Кремле - РИА Новости, 30.05.2024
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16:15 30.05.2024 (обновлено: 17:48 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949422290.html
Путин вручает государственные награды в Кремле
Путин вручает государственные награды в Кремле - РИА Новости, 30.05.2024
Путин вручает государственные награды в Кремле
Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:15
2024-05-30T17:48
владимир путин
россия
валентина матвиенко
вячеслав володин
сергей собянин
стивен сигал
вячеслав гладков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент РИА Новости.В ходе церемонии Путин вручит Матвиенко знак Героя труда РФ, награды также удостоен народный художник СССР Александр Шилов. Володин и Собянин удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Этим же орденом будет награждена президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.Гладков удостоен ордена Мужества. Эта награда также будет вручена подполковнику Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктору Дмитриеву, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентине Макарук.Генеральному директору Большого театра, художественному руководителю-директору Государственного академического Мариинского театра Валерию Гергиеву будет вручен орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени.В ходе церемонии будет награжден столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, которому ранее было присвоено звание Героя Российской Федерации. Также в числе Героев РФ - подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны РФ Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых также Герои РФ капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.Звания Героя РФ и почетного звания летчика-космонавта РФ удостоены космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал будет награжден орденом Дружбы. Эта награда также присвоена токарю Производственного объединения "Маяк" Игорю Пряхину и директору благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексею Талаю.Награда будет вручена матери 14 детей из Тверской области Ольге Верпаковской, которой присвоено звание "Мать-героиня". Кроме того, Путин вручит знак ордена Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.Также на церемонии присутствуют народный артист РФ Станислав Михайлов (орден "За заслуги в культуре и искусстве"), машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества "Азот" Людмила Симакова (заслуженный химик РФ).
https://ria.ru/20240530/nagrazhdenie-1949423114.html
https://ria.ru/20240530/shulginov-1949424370.html
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Награждение Стивена Фредерика Сигала орденом Дружбы
Путин наградил Стивена Фредерика Сигала орденом Дружбы.
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владимир путин, россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, сергей собянин, стивен сигал, вячеслав гладков
Владимир Путин, Россия, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Сергей Собянин, Стивен Сигал, Вячеслав Гладков
Путин вручает государственные награды в Кремле

Среди награждаемых в Кремле Володин, Собянин, Гладков, Гергиев, Сигал

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручает государственные награды, среди награждаемых спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе церемонии Путин вручит Матвиенко знак Героя труда РФ, награды также удостоен народный художник СССР Александр Шилов. Володин и Собянин удостоены ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Этим же орденом будет награждена президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.
Гладков удостоен ордена Мужества. Эта награда также будет вручена подполковнику Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктору Дмитриеву, завотделения Луганской республиканской клинической больницы Валентине Макарук.
Генеральному директору Большого театра, художественному руководителю-директору Государственного академического Мариинского театра Валерию Гергиеву будет вручен орден "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Президент РФ Владимир Путин и бывшая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, награжденная орденом Почета, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин наградил Викторию Абрамченко орденом Почета
Вчера, 16:17
В ходе церемонии будет награжден столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, которому ранее было присвоено звание Героя Российской Федерации. Также в числе Героев РФ - подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант Минобороны РФ Чалым Чулдум-Оол. В списке награждаемых также Герои РФ капитан Николай Соколов и младший лейтенант Анатолий Иванов.
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин наградил Шульгинова орденом "За заслуги перед Отечеством"
Вчера, 16:20
Звания Героя РФ и почетного звания летчика-космонавта РФ удостоены космонавты-испытатели Анна Кикина, Сергей Корсаков, Денис Матвеев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев.
Спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал будет награжден орденом Дружбы. Эта награда также присвоена токарю Производственного объединения "Маяк" Игорю Пряхину и директору благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексею Талаю.
Награда будет вручена матери 14 детей из Тверской области Ольге Верпаковской, которой присвоено звание "Мать-героиня". Кроме того, Путин вручит знак ордена Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.
Также на церемонии присутствуют народный артист РФ Станислав Михайлов (орден "За заслуги в культуре и искусстве"), машинист компрессорных установок кемеровского акционерного общества "Азот" Людмила Симакова (заслуженный химик РФ).
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Сегодня Россия проходит через сложные испытания, заявил Путин
Вчера, 16:19
 
Владимир ПутинРоссияВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСергей СобянинСтивен СигалВячеслав Гладков
 
 
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