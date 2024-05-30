https://ria.ru/20240530/putin-1949399076.html
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с главой ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:24
2024-05-30T15:24
2024-05-30T15:24
донецкая народная республика
россия
мариуполь
владимир путин
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892076341_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a92986555fab5c14cd524b72dc3185c.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с главой ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства в четверг проводит встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с президентом вышла многодетная семья из Мариуполя. Глава семьи рассказал, с какими проблемами они сталкивались, начиная с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР. "Хорошо. Я и с Денисом Владимировичем переговорю. Скажу ему слова благодарности. Я знаю, он старается. Он человек очень деятельный, энергичный, руководитель республики. Мы с ним в контакте постоянном. Подумаем, что можно сделать дополнительно и для вашей семьи, и для таких семей, как ваша", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231114/putin-1909394150.html
донецкая народная республика
россия
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, мариуполь, владимир путин, денис пушилин
Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Владимир Путин, Денис Пушилин
Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным
Путин назвал Пушилина очень деятельным и энергичным руководителем республики
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с главой ДНР Денисом Пушилиным.
Глава государства в четверг проводит встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с президентом вышла многодетная семья из Мариуполя. Глава семьи рассказал, с какими проблемами они сталкивались, начиная с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР.
"Хорошо. Я и с Денисом Владимировичем переговорю. Скажу ему слова благодарности. Я знаю, он старается. Он человек очень деятельный, энергичный, руководитель республики. Мы с ним в контакте постоянном. Подумаем, что можно сделать дополнительно и для вашей семьи, и для таких семей, как ваша", - сказал Путин.