https://ria.ru/20240530/putin-1949399076.html

Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным - РИА Новости, 30.05.2024

Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с Пушилиным

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с главой ДНР Денисом Пушилиным. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:24

2024-05-30T15:24

2024-05-30T15:24

донецкая народная республика

россия

мариуполь

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что находится в постоянном контакте с главой ДНР Денисом Пушилиным. Глава государства в четверг проводит встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". На связь с президентом вышла многодетная семья из Мариуполя. Глава семьи рассказал, с какими проблемами они сталкивались, начиная с 2014 года, а его супруга поблагодарила власти ДНР. "Хорошо. Я и с Денисом Владимировичем переговорю. Скажу ему слова благодарности. Я знаю, он старается. Он человек очень деятельный, энергичный, руководитель республики. Мы с ним в контакте постоянном. Подумаем, что можно сделать дополнительно и для вашей семьи, и для таких семей, как ваша", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231114/putin-1909394150.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, мариуполь, владимир путин, денис пушилин