https://ria.ru/20240530/putin-1949390881.html
Путин пообещал встретиться с многодетными семьями
Путин пообещал встретиться с многодетными семьями - РИА Новости, 30.05.2024
Путин пообещал встретиться с многодетными семьями
Президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается лично увидеться с многодетными семьями, если позволит график. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:59
2024-05-30T14:59
2024-05-30T14:59
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается лично увидеться с многодетными семьями, если позволит график. "Если сложится и у меня рабочий нормальный график, мы постараемся, постараюсь с вами со всеми увидеться", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240530/putin-1949367138.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал встретиться с многодетными семьями
Путин пообещал лично встретиться с многодетными семьями, если позволит график
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается лично увидеться с многодетными семьями, если позволит график.
"Если сложится и у меня рабочий нормальный график, мы постараемся, постараюсь с вами со всеми увидеться", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".