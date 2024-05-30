https://ria.ru/20240530/putin-1949390881.html

Путин пообещал встретиться с многодетными семьями

Путин пообещал встретиться с многодетными семьями - РИА Новости, 30.05.2024

Путин пообещал встретиться с многодетными семьями

Президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается лично увидеться с многодетными семьями, если позволит график. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:59

2024-05-30T14:59

2024-05-30T14:59

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что постарается лично увидеться с многодетными семьями, если позволит график. "Если сложится и у меня рабочий нормальный график, мы постараемся, постараюсь с вами со всеми увидеться", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240530/putin-1949367138.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин