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Путин поблагодарил многодетную семью из Чувашии за поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 30.05.2024
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14:50 30.05.2024 (обновлено: 15:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949387691.html
Путин поблагодарил многодетную семью из Чувашии за поддержку бойцов СВО
Путин поблагодарил многодетную семью из Чувашии за поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 30.05.2024
Путин поблагодарил многодетную семью из Чувашии за поддержку бойцов СВО
Президент РФ Владимир Путин во время беседы в четверг с многодетной семьей из Чувашской Республики, принимающей участие в сборе помощи участникам СВО,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:50
2024-05-30T15:11
общество
россия
чувашская республика (чувашия)
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время беседы в четверг с многодетной семьей из Чувашской Республики, принимающей участие в сборе помощи участникам СВО, поблагодарил за поддержку бойцов."Хочу и от себя выразить слова благодарности, и от тех наших ребят, которые получают и ваши вещи, и ваши письма. Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваши. Поэтому вот эта взаимная связь и поддержка является основой нашего бытия в целом, по большому счету, и основой наших успехов, в том числе и на поле боя. Спасибо вам большое", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Семья Шишовых рассказала, как принимает участие в сборе помощи для участников СВО: так, мама вяжет, шьет вещи, а дети пишут письма, стихи, рисуют картины."Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит. А я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть и работаю, и стараюсь это делать, конечно, по максимуму для блага страны", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Также презент в беседе с семьей отметил, что они делают общее дело. "Так что мы с вами делаем, по сути, общее дело. Вот вы там, где вы находитесь, я там, где я нахожусь, это вот без всякого преувеличения. А так и есть. У нас страна - одна большая семья. Так оно и должно быть", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949386137.html
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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общество, россия, чувашская республика (чувашия), владимир путин
Общество, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Владимир Путин
Путин поблагодарил многодетную семью из Чувашии за поддержку бойцов СВО

Путин: благодаря таким людям, как семья Шишовых, работаю на своем месте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время беседы в четверг с многодетной семьей из Чувашской Республики, принимающей участие в сборе помощи участникам СВО, поблагодарил за поддержку бойцов.
"Хочу и от себя выразить слова благодарности, и от тех наших ребят, которые получают и ваши вещи, и ваши письма. Вы знаете, насколько это важно для людей, которые жизнью своей рискуют для интересов нашей страны, в интересах вот таких семей, как ваши. Поэтому вот эта взаимная связь и поддержка является основой нашего бытия в целом, по большому счету, и основой наших успехов, в том числе и на поле боя. Спасибо вам большое", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Семья Шишовых рассказала, как принимает участие в сборе помощи для участников СВО: так, мама вяжет, шьет вещи, а дети пишут письма, стихи, рисуют картины.
"Вы сказали, что благодаря мне что-то происходит. А я хочу сказать, что благодаря вам и таким людям, как вы, я нахожусь там, где я сейчас есть и работаю, и стараюсь это делать, конечно, по максимуму для блага страны", - сказал Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Также презент в беседе с семьей отметил, что они делают общее дело.
"Так что мы с вами делаем, по сути, общее дело. Вот вы там, где вы находитесь, я там, где я нахожусь, это вот без всякого преувеличения. А так и есть. У нас страна - одна большая семья. Так оно и должно быть", - добавил Путин.
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