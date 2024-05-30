Рейтинг@Mail.ru
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:40 30.05.2024 (обновлено: 18:52 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места - РИА Новости, 30.05.2024
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места
Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:40
2024-05-30T18:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", глава государства побеседовал с семьей из Донецка, которая сообщила, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится СВО."Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле", — сказал Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Донецк
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места

Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места, обязательно так будет

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.
На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", глава государства побеседовал с семьей из Донецка, которая сообщила, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится СВО.
"Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле", — сказал Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинОбществоРоссияДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала