https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html

Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места

Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места - РИА Новости, 30.05.2024

Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места

Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:40

2024-05-30T14:40

2024-05-30T18:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

общество

россия

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", глава государства побеседовал с семьей из Донецка, которая сообщила, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится СВО."Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле", — сказал Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, общество, россия, донецк