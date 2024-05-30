https://ria.ru/20240530/putin-1949384077.html
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места - РИА Новости, 30.05.2024
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места
Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:40
2024-05-30T14:40
2024-05-30T18:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_dd9f0163a22d39075d28371e9b80447c.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя специальную военную операцию, заверил, что в конечном итоге все встанет на свои места.На встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", глава государства побеседовал с семьей из Донецка, которая сообщила, что было бы легче, если бы в 2014 году они знали, что республика войдет в состав России и когда закончится СВО."Обязательно так и будет. В конечном итоге все встанет на свои места и дети ваши найдут свои места — в жизни, в деле", — сказал Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949171677_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_47c0ec571dd95afe95e4b3bd916a27d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, донецк
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия, Донецк
Путин о спецоперации: в конечном итоге все встанет на свои места
Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места, обязательно так будет