Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/putin-1949372598.html
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей
Власти РФ постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:17
2024-05-30T14:17
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти РФ постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей. "Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949370983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_170:176:2666:2048_1920x0_80_0_0_8d88e9980250a592ef7c05a5aeefd205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей

Путин: власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти РФ постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей. "Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", - отметил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Путин рассчитывает на меры регионов по поддержке семей
Вчера, 14:10
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала