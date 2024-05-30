https://ria.ru/20240530/putin-1949372598.html
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей
Власти РФ постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:17
2024-05-30T14:17
2024-05-30T14:17
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти РФ постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей. "Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", - отметил Путин.
https://ria.ru/20240530/putin-1949370983.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о совершенствовании государственной поддержки семей
Путин: власти постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти РФ постоянно совершенствуют систему государственной поддержки семей, заявил в четверг президент России Владимир Путин.
"Мы постоянно наращиваем и совершенствуем систему общенациональных мер поддержки семей", - сказал Путин в ходе встречи в режиме видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Он напомнил, что в этом году установлен единый статус многодетных семей. "Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", - отметил Путин.