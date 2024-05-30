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Путин назвал детей несравнимым счастьем - РИА Новости, 30.05.2024
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14:16 30.05.2024 (обновлено: 14:17 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949372344.html
Путин назвал детей несравнимым счастьем
Путин назвал детей несравнимым счастьем - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал детей несравнимым счастьем
Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:16
2024-05-30T14:17
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин. "Большая семья, воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд. Вы знаете об этом, как никто другой. Но вместе с тем дети для родителей - ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. И ваш пример, как и многих других замечательных многодетных семей, яркое тому подтверждение", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Президент также выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин назвал детей несравнимым счастьем

Путин назвал большую семью и воспитание детей напряженным трудом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Большая семья, воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд. Вы знаете об этом, как никто другой. Но вместе с тем дети для родителей - ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. И ваш пример, как и многих других замечательных многодетных семей, яркое тому подтверждение", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент также выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие во Всероссийском семейном форуме Родные – Любимые
Путин назвал многодетные семьи опорой России
23 января, 16:08
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторГод семьиДетские вопросы
 
 
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