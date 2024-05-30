https://ria.ru/20240530/putin-1949372344.html
Путин назвал детей несравнимым счастьем
Путин назвал детей несравнимым счастьем - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал детей несравнимым счастьем
Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:16
2024-05-30T14:16
2024-05-30T14:17
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин. "Большая семья, воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд. Вы знаете об этом, как никто другой. Но вместе с тем дети для родителей - ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. И ваш пример, как и многих других замечательных многодетных семей, яркое тому подтверждение", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Президент также выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин назвал детей несравнимым счастьем
Путин назвал большую семью и воспитание детей напряженным трудом
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Большая семья, воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд. Вы знаете об этом, как никто другой. Но вместе с тем дети для родителей - ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. И ваш пример, как и многих других замечательных многодетных семей, яркое тому подтверждение", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Президент также выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.