https://ria.ru/20240530/putin-1949372344.html

Путин назвал детей несравнимым счастьем

Путин назвал детей несравнимым счастьем - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назвал детей несравнимым счастьем

Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:16

2024-05-30T14:16

2024-05-30T14:17

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Большая семья и воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд, но вместе с тем дети - несравнимое счастье, заявил президент РФ Владимир Путин. "Большая семья, воспитание детей - это напряженный, каждодневный труд. Вы знаете об этом, как никто другой. Но вместе с тем дети для родителей - ни с чем не сравнимое счастье, пожалуй, главное для любого человека. И ваш пример, как и многих других замечательных многодетных семей, яркое тому подтверждение", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Президент также выразил уверенность, что такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

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Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы