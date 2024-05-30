https://ria.ru/20240530/putin-1949370623.html
Путин назвал многодетные семьи гордостью России
Путин назвал многодетные семьи гордостью России - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал многодетные семьи гордостью России
Многодетные семьи - гордость Российской Федерации, в них дети воспитываются в атмосфере любви, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:09
2024-05-30T14:09
2024-05-30T14:15
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Многодетные семьи - гордость Российской Федерации, в них дети воспитываются в атмосфере любви, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня я рад приветствовать семьи, где родители удостоены ордена "Родительская слава", а также семьи, где мама получила недавно возрожденное в нашей стране почетное звание "Мать-героиня". Такие семьи, как ваши, безусловно гордость нашей страны, вы бережно сохраняете самые лучшие традиции и без остатка отдаете себя детям, воспитываете их в атмосфере любви, а это самое-самое главное", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, париж, франция, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Париж, Франция, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин назвал многодетные семьи гордостью России
Путин: в многодетных семьях дети воспитываются в атмосфере любви
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Многодетные семьи - гордость Российской Федерации, в них дети воспитываются в атмосфере любви, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня я рад приветствовать семьи, где родители удостоены ордена "Родительская слава", а также семьи, где мама получила недавно возрожденное в нашей стране почетное звание "Мать-героиня". Такие семьи, как ваши, безусловно гордость нашей страны, вы бережно сохраняете самые лучшие традиции и без остатка отдаете себя детям, воспитываете их в атмосфере любви, а это самое-самое главное", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже
(Франция
) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.