https://ria.ru/20240530/putin-1949370623.html

Путин назвал многодетные семьи гордостью России

Путин назвал многодетные семьи гордостью России - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назвал многодетные семьи гордостью России

Многодетные семьи - гордость Российской Федерации, в них дети воспитываются в атмосфере любви, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:09

2024-05-30T14:09

2024-05-30T14:15

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детские вопросы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Многодетные семьи - гордость Российской Федерации, в них дети воспитываются в атмосфере любви, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня я рад приветствовать семьи, где родители удостоены ордена "Родительская слава", а также семьи, где мама получила недавно возрожденное в нашей стране почетное звание "Мать-героиня". Такие семьи, как ваши, безусловно гордость нашей страны, вы бережно сохраняете самые лучшие традиции и без остатка отдаете себя детям, воспитываете их в атмосфере любви, а это самое-самое главное", - сказал Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. День был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые он отмечался в 1950 году.

https://ria.ru/20240202/patriotizm-1925070970.html

россия

париж

франция

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Дарья Буймова

россия, париж, франция, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы