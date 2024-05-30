https://ria.ru/20240530/putin-1949368236.html

В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин

В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024

В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин

Количество многодетных семей в России растет, сегодня в стране более 2 миллионов таких семей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:03

2024-05-30T14:03

2024-05-30T14:07

россия

владимир путин

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество многодетных семей в России растет, сегодня в стране более 2 миллионов таких семей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. "За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас таких семей уже более 2 миллионов", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html

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россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы