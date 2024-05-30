https://ria.ru/20240530/putin-1949368236.html
В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин
В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин - РИА Новости, 30.05.2024
В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин
Количество многодетных семей в России растет, сегодня в стране более 2 миллионов таких семей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:03
2024-05-30T14:03
2024-05-30T14:07
россия
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Количество многодетных семей в России растет, сегодня в стране более 2 миллионов таких семей, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. "За последние годы количество многодетных семей в России выросло примерно на 26%, сейчас таких семей уже более 2 миллионов", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
https://ria.ru/20240123/semi-1923009845.html
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россия, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
В России более двух миллионов многодетных семей, заявил Путин
Путин: число многодетных семей в России растет, сегодня таких семей более 2 млн