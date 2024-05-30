https://ria.ru/20240530/putin-1949365630.html

Путин рассказал о создании условий для рождения детей

Путин рассказал о создании условий для рождения детей - РИА Новости, 30.05.2024

Путин рассказал о создании условий для рождения детей

Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, это работа на перспективу ради будущего, заявил в четверг... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:55

2024-05-30T13:55

2024-05-30T14:08

россия

общество

владимир путин

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, это работа на перспективу ради будущего, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше, безусловно, создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Глава государства пожелал всем ребятам счастья, радости, а также верных и надежных друзей.

https://ria.ru/20240530/putin-1949364641.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы