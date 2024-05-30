https://ria.ru/20240530/putin-1949365630.html
Путин рассказал о создании условий для рождения детей
Путин рассказал о создании условий для рождения детей - РИА Новости, 30.05.2024
Путин рассказал о создании условий для рождения детей
Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, это работа на перспективу ради будущего, заявил в четверг... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:55
2024-05-30T13:55
2024-05-30T14:08
россия
общество
владимир путин
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, это работа на перспективу ради будущего, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Будем и дальше, безусловно, создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".Глава государства пожелал всем ребятам счастья, радости, а также верных и надежных друзей.
https://ria.ru/20240530/putin-1949364641.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин рассказал о создании условий для рождения детей
Путин: власти продолжат создавать условия, чтобы в семьях рождалось больше детей
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Власти России продолжат создавать условия, чтобы в семьях в стране рождалось как можно больше детей, это работа на перспективу ради будущего, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Будем и дальше, безусловно, создавать все условия, чтобы в российских семьях рождалось как можно больше детей. Это, подчеркну, принципиальная задача нашей государственной политики, работа на перспективу ради будущего", - сказал Путин в ходе встречи по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Глава государства пожелал всем ребятам счастья, радости, а также верных и надежных друзей.