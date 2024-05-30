https://ria.ru/20240530/putin-1949364641.html

Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой

Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой - РИА Новости, 30.05.2024

Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой

Семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России, заявил Владимир Путин на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:53

2024-05-30T13:53

2024-05-30T16:26

россия

владимир путин

общество

социальный навигатор

год семьи

детские вопросы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949426527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40bc9ddf8491df1046472d1dec25ee53.jpg

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России, заявил Владимир Путин на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава"."Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении", — подчеркнул президент.По его словам, за последние несколько лет количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26 процентов, сейчас их уже более двух миллионов. Путин заверил, что власти продолжат создавать условия, чтобы в стране рождалось как можно больше детей, так как это работа на перспективу ради будущего.Президент добавил, что российские семьи должны быть уверены в том, что государство поддержит их, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации. Он отметил, что все действия властей строятся именно вокруг этой темы.Путин также выразил надежду, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество. Президент также напомнил, что в этом году власти установили единый статус многодетных семей. "Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", — отметил он.Путин добавил, что правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне.Глава государства также подчеркнул, что большая семья и воспитание детей — это напряженный и каждодневный труд, но вместе с тем дети — ни с чем не сравнимое счастье. По его словам, такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.Президент также поздравил детей, родителей и педагогов с Международным днем защиты детей. Он подчеркнул, что этот праздник наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями и широко отмечается в России, где чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности. Путин отметил, что главное для каждого ребенка — крепкая семья, любящие родители и поддержка наставников.

https://ria.ru/20240527/medvedev-1948632868.html

https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html

https://ria.ru/20240530/semya-1949351870.html

https://ria.ru/20240122/golikova-1922731169.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы