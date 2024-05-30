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Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой - РИА Новости, 30.05.2024
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13:53 30.05.2024 (обновлено: 16:26 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/putin-1949364641.html
Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой
Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой - РИА Новости, 30.05.2024
Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой
Семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России, заявил Владимир Путин на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:53
2024-05-30T16:26
россия
владимир путин
общество
социальный навигатор
год семьи
детские вопросы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России, заявил Владимир Путин на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".&quot;Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении&quot;, — подчеркнул президент.По его словам, за последние несколько лет количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26 процентов, сейчас их уже более двух миллионов. Путин заверил, что власти продолжат создавать условия, чтобы в стране рождалось как можно больше детей, так как это работа на перспективу ради будущего.Президент добавил, что российские семьи должны быть уверены в том, что государство поддержит их, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации. Он отметил, что все действия властей строятся именно вокруг этой темы.Путин также выразил надежду, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество. Президент также напомнил, что в этом году власти установили единый статус многодетных семей. "Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", — отметил он.Путин добавил, что правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне.Глава государства также подчеркнул, что большая семья и воспитание детей — это напряженный и каждодневный труд, но вместе с тем дети — ни с чем не сравнимое счастье. По его словам, такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.Президент также поздравил детей, родителей и педагогов с Международным днем защиты детей. Он подчеркнул, что этот праздник наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями и широко отмечается в России, где чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности. Путин отметил, что главное для каждого ребенка — крепкая семья, любящие родители и поддержка наставников.
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россия, владимир путин, общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Россия, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Путин назвал семью, в которой трое и более детей, нормой

Путин: семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с многодетными семьями. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с многодетными семьями. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с многодетными семьями. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Семья с тремя и более детьми должна стать нормой в России, заявил Владимир Путин на встрече по видеосвязи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
«

"Семья, где растут трое или больше детей, должна, безусловно, стать нормой, естественным образом жизни. И мы идем именно в этом направлении", — подчеркнул президент.

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По его словам, за последние несколько лет количество многодетных семей в стране выросло примерно на 26 процентов, сейчас их уже более двух миллионов. Путин заверил, что власти продолжат создавать условия, чтобы в стране рождалось как можно больше детей, так как это работа на перспективу ради будущего.
Президент добавил, что российские семьи должны быть уверены в том, что государство поддержит их, а перед детьми должны быть открыты самые широкие возможности для самореализации. Он отметил, что все действия властей строятся именно вокруг этой темы.
Путин также выразил надежду, что регионы будут дополнять федеральные программы своими мерами поддержки семей. Он добавил, что семьи, особенно многодетные, должны видеть и чувствовать, с каким уважением относятся к ним государство и общество. Президент также напомнил, что в этом году власти установили единый статус многодетных семей.
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«
"Это сделано как раз по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий", — отметил он.
Путин добавил, что правительство обязательно вернется к вопросу определения критериев нуждаемости семей на федеральном уровне.
Глава государства также подчеркнул, что большая семья и воспитание детей — это напряженный и каждодневный труд, но вместе с тем дети — ни с чем не сравнимое счастье. По его словам, такой пример вдохновляет молодых людей, которые только начинают свою взрослую жизнь.
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Президент также поздравил детей, родителей и педагогов с Международным днем защиты детей. Он подчеркнул, что этот праздник наполнен теплотой, радостью, искренними эмоциями и широко отмечается в России, где чтут и берегут традиции и подлинные семейные ценности. Путин отметил, что главное для каждого ребенка — крепкая семья, любящие родители и поддержка наставников.

Международный день защиты детей (International Children's Day) ежегодно отмечается во всем мире 1 июня. Праздник был учрежден в Париже (Франция) решением конгресса Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949-го. Впервые он отмечался в 1950 году.

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