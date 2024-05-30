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Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024
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10:15 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/putin-1949286912.html
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам
Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:15
2024-05-30T10:15
россия
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
андрей руденко
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно", - сказал Песков. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии.
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россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, андрей руденко
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Руденко
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам

Пресс-секретарь Песков: ведется подготовка визита Путина во Вьетнам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. 27 мая 2024 года - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Государственный визит Путина в Узбекистан завершился
28 мая, 17:25
Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии.
 
РоссияВьетнамВладимир ПутинДмитрий ПесковАндрей Руденко
 
 
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