https://ria.ru/20240530/putin-1949286912.html

Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам

Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024

Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам

Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:15

2024-05-30T10:15

2024-05-30T10:15

россия

вьетнам

владимир путин

дмитрий песков

андрей руденко

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно", - сказал Песков. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии.

https://radiosputnik.ru/20240528/uzbekistan-1948959661.html

россия

вьетнам

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россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, андрей руденко