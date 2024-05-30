https://ria.ru/20240530/putin-1949286912.html
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам - РИА Новости, 30.05.2024
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам
Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:15
2024-05-30T10:15
2024-05-30T10:15
россия
вьетнам
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Ведется подготовка визита президента России Владимира Путина во Вьетнам, о сроках будет будет своевременно сообщено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Подготовка визита действительно ведется. О сроках сообщим своевременно", - сказал Песков. Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что подготовка визитов Путина в КНДР и Вьетнам находится в продвинутой стадии.
https://radiosputnik.ru/20240528/uzbekistan-1948959661.html
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россия, вьетнам, владимир путин, дмитрий песков, андрей руденко
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Андрей Руденко
Песков рассказал о подготовке визита Путина во Вьетнам
Пресс-секретарь Песков: ведется подготовка визита Путина во Вьетнам