https://ria.ru/20240530/pushkov-1949258216.html

Пушков поддел Макрона после слов Саркози о войне с Россией

Пушков поддел Макрона после слов Саркози о войне с Россией - РИА Новости, 30.05.2024

Пушков поддел Макрона после слов Саркози о войне с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале слова экс-президента Франции Николя Саркози о риске войны между Москвой и Парижем из-за Украины. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T05:51

2024-05-30T05:51

2024-05-30T05:51

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дмитрий песков

эммануэль макрон

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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале слова экс-президента Франции Николя Саркози о риске войны между Москвой и Парижем из-за Украины.Ранее Саркози выразил "серьезные сомнения" в необходимости отправки войск на Украину, отметив, что не может представить войну между Россией и Францией. Он задался вопросом о возможных последствиях, добавив, что мир "танцует на краю вулкана" и военная риторика крайне опасна."Выразив "серьезные сомнения" в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может "представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого". Что же, (президенту Франции Эммануэлю) Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого", — иронично заметил Пушков.Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Киева. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной риторику Парижа по поводу отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема размещения контингента в этой стране.

https://ria.ru/20240530/ukraina-1949257170.html

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в мире, франция, украина, россия, николя саркози, алексей пушков, дмитрий песков, эммануэль макрон