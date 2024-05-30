https://ria.ru/20240530/pukh-1949250372.html

Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха - РИА Новости, 30.05.2024

Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

За поджог тополиного пуха гражданам может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:28

2024-05-30T02:28

2024-05-30T02:28

анатолий выборный

госдума рф

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. За поджог тополиного пуха гражданам может грозить штраф от 5 до 50 тысяч рублей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный. "Минимальный штраф для граждан может составить 5 тысяч рублей, но если пожар повлек за собой уничтожение имущества или причинение легкого или среднего вреда здоровью человека, для граждан штраф может достигать до 50 тысяч рублей", - напомнил депутат. По его словам, отдельной статьи за поджог тополиного пуха в законе нет, но поджог - это разведение открытого огня, что запрещено в общественных местах, и попадает под статью 20.4 Кодекса об административных правонарушениях о нарушении требований пожарной безопасности. "А если из-за поджога пуха пожар повлек тяжелый вред здоровью человека или смерть, то тут наступает уголовная ответственность, а для организаций - штраф до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности", - предупредил парламентарий. Выборный также уточнил, что за поджоги в лесу штрафы для граждан могут достигать 60 тысяч рублей, а для юрлиц - до 2 миллионов рублей. "В городах, где практически везде есть камеры видеонаблюдения, вычислить нарушителя нетрудно", - напомнил депутат.

https://ria.ru/20240228/sklad-1929906596.html

https://ria.ru/20231228/zaderzhanie-1918826523.html

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анатолий выборный, госдума рф