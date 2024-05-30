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В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 30.05.2024
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11:49 30.05.2024 (обновлено: 11:58 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949309608.html
В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело - РИА Новости, 30.05.2024
В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело
Пятое уголовное дело об унижении человеческого достоинства возбуждено в отношении певца Эдуарда Шарлота, сообщил РИА Новости его отец Валерий. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:49
2024-05-30T11:58
россия
эдуард шарлот
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Пятое уголовное дело об унижении человеческого достоинства возбуждено в отношении певца Эдуарда Шарлота, сообщил РИА Новости его отец Валерий. "Да, в курсе. Это новое (уголовное дело), ничем не подкрепленное, я воспринимаю это как какой-то донос", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).Шарлот добавил, что в суде процитировали высказывание, послужившее основанием для возбуждения дела, однако у защиты певца есть "большие сомнения, что оно принадлежит ему". По словам отца артиста, им не представили каких-либо исследований высказывания - при каких обстоятельствах оно было сделано и кем. "Как я понял, ролика не было, была надпись в Instagram*, которую никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал", - сказал он.Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240131/shaman-1924589080.html
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россия, эдуард шарлот
Россия, Эдуард Шарлот
В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили пятое уголовное дело

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевец Шарлот
Певец Шарлот - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Пятое уголовное дело об унижении человеческого достоинства возбуждено в отношении певца Эдуарда Шарлота, сообщил РИА Новости его отец Валерий.
"Да, в курсе. Это новое (уголовное дело), ничем не подкрепленное, я воспринимаю это как какой-то донос", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
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Шарлот добавил, что в суде процитировали высказывание, послужившее основанием для возбуждения дела, однако у защиты певца есть "большие сомнения, что оно принадлежит ему". По словам отца артиста, им не представили каких-либо исследований высказывания - при каких обстоятельствах оно было сделано и кем. "Как я понял, ролика не было, была надпись в Instagram*, которую никто не видел, кроме того, кто этот донос сделал", - сказал он.
Шарлот стал фигурантом трех уголовных дел в декабре 2023 года: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Шарлот признал вину, отметив, что "совершил преступления неумышленно", заявлял следователь в суде.
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Поводом стали видеоролики, которые артист разместил в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). На этих видео Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
РоссияЭдуард Шарлот
 
 
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