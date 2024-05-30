https://ria.ru/20240530/proisshestviya-1949308423.html

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в поджоге

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в поджоге - РИА Новости, 30.05.2024

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в поджоге

Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, ранее судимого за убийство, по подозрению в поджоге бара на улице Рубинштейна в центре города, сообщила... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:45

2024-05-30T11:45

2024-05-30T11:45

санкт-петербург

россия

чехов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, ранее судимого за убийство, по подозрению в поджоге бара на улице Рубинштейна в центре города, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в понедельник произошел пожар в баре на улице Рубинштейна, 2, где выгорело 14 квадратных метров (подсобное помещение и коридор на втором этаже). На момент пожара заведение было закрыто, пострадавших нет. Согласно заключению экспертов, причиной возгорания стал поджог. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, отмечают в ГУМВД. "Двадцать девятого мая... у дома 12-16 по улице Чехова в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 36-летний местный житель, ранее судимый за убийство", – говорится в сообщении. Полиция не приводит персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь идет о Юрии Жидкове, осужденном в 2012 году за убийство экс-участника проекта "Дом-2" Андрея Кадетова. В мае 2012 года Калининский райсуд Петербурга признал Жидкова виновным в убийстве Кадетова и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. По версии следствия, вечером 24 декабря 2010 года Жидков на Светлановском проспекте напал на Кадетова, нанес ему не менее четырех ножевых ранений и скрылся. Кадетов скончался в машине скорой помощи. Мотивом убийства следствие называло личную неприязнь к бывшему участнику "Дома-2".

https://ria.ru/20240209/zadrezhanie-1926396002.html

https://ria.ru/20240529/zaderzhanie-1949240118.html

https://ria.ru/20240528/memorial-1948856125.html

санкт-петербург

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чехов

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санкт-петербург, россия, чехов