https://ria.ru/20240530/programma-1949486784.html

ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи"

ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи" - РИА Новости, 30.05.2024

ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи"

erid: F7NfYUJCUneLs1gSoErd РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:01

2024-05-30T19:01

2024-05-30T19:01

россия

москва

военторг

промсвязьбанк

псб (банк псб)

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erid: F7NfYUJCUneLs1gSoErd МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложил ветеранам боевых действий, оформившим удостоверение-карту "СВОи", программу лояльности от АО "Военторг", сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиентам на всей территории России будут доступны повышенные скидки при оплате удостоверением-картой "СВОи": 20% на товары в розничной сети магазинов "Армия России" и при заказе в интернет-магазине armrus.ru, 7% - в "Военторг-аптеках", 10% - в других объектах АО "Военторг". По словам старшего вице-президента, директора департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александра Рохмина, банк уделяет пристальное внимание вопросам социальной поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Одной из важных мер поддержки стал выпуск удостоверения-карты "СВОи" с особой программой лояльности, разработанной специально под потребности военнослужащих. "Сегодня к нам обращается большое количество крупных ритейлеров, средних и малых компаний с различными предложениями о дополнительной поддержке наших бойцов. Мы внимательно анализируем все адресные предложения и, с учетом потребностей этого клиентского сегмента, привлекаем в программу новых участников. Новым партнером программы лояльности по карте "СВОи" стало АО "Военторг": теперь наши клиенты смогут приобретать товары бренда "Армия России" и необходимые лекарства на особых условиях. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать систему скидок на товары и услуги и расширять специальные предложения для военнослужащих и их семей", - цитируют в пресс-службе Рохмина. Продавец armrus.ru: Общество с ограниченной ответственностью "Военторг-Ритейл" (ОГРН 5147746330640, адрес: 125319, г. Москва, Кочновский пр-д, д. 5, стр. 7, 3 этаж, пом. II). Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912

https://ria.ru/20240506/psb-1944105896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, москва, военторг, промсвязьбанк, псб (банк псб)