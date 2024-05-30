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ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи" - РИА Новости, 30.05.2024
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19:01 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/programma-1949486784.html
ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи"
ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи" - РИА Новости, 30.05.2024
ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи"
erid: F7NfYUJCUneLs1gSoErd РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:01
2024-05-30T19:01
россия
москва
военторг
промсвязьбанк
псб (банк псб)
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erid: F7NfYUJCUneLs1gSoErd МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложил ветеранам боевых действий, оформившим удостоверение-карту "СВОи", программу лояльности от АО "Военторг", сообщает пресс-служба кредитной организации. Клиентам на всей территории России будут доступны повышенные скидки при оплате удостоверением-картой "СВОи": 20% на товары в розничной сети магазинов "Армия России" и при заказе в интернет-магазине armrus.ru, 7% - в "Военторг-аптеках", 10% - в других объектах АО "Военторг". По словам старшего вице-президента, директора департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александра Рохмина, банк уделяет пристальное внимание вопросам социальной поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Одной из важных мер поддержки стал выпуск удостоверения-карты "СВОи" с особой программой лояльности, разработанной специально под потребности военнослужащих. "Сегодня к нам обращается большое количество крупных ритейлеров, средних и малых компаний с различными предложениями о дополнительной поддержке наших бойцов. Мы внимательно анализируем все адресные предложения и, с учетом потребностей этого клиентского сегмента, привлекаем в программу новых участников. Новым партнером программы лояльности по карте "СВОи" стало АО "Военторг": теперь наши клиенты смогут приобретать товары бренда "Армия России" и необходимые лекарства на особых условиях. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать систему скидок на товары и услуги и расширять специальные предложения для военнослужащих и их семей", - цитируют в пресс-службе Рохмина. Продавец armrus.ru: Общество с ограниченной ответственностью "Военторг-Ритейл" (ОГРН 5147746330640, адрес: 125319, г. Москва, Кочновский пр-д, д. 5, стр. 7, 3 этаж, пом. II). Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
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россия, москва, военторг, промсвязьбанк, псб (банк псб)
Россия, Москва, Военторг, Промсвязьбанк, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ и компания "Военторг" запустили программу лояльности по карте "СВОи"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк"
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) предложил ветеранам боевых действий, оформившим удостоверение-карту "СВОи", программу лояльности от АО "Военторг", сообщает пресс-служба кредитной организации.
Клиентам на всей территории России будут доступны повышенные скидки при оплате удостоверением-картой "СВОи": 20% на товары в розничной сети магазинов "Армия России" и при заказе в интернет-магазине armrus.ru, 7% - в "Военторг-аптеках", 10% - в других объектах АО "Военторг".
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
ПСБ расширил функции удостоверения-карты "СВОи"
6 мая, 12:25
По словам старшего вице-президента, директора департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ Александра Рохмина, банк уделяет пристальное внимание вопросам социальной поддержки военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Одной из важных мер поддержки стал выпуск удостоверения-карты "СВОи" с особой программой лояльности, разработанной специально под потребности военнослужащих.
"Сегодня к нам обращается большое количество крупных ритейлеров, средних и малых компаний с различными предложениями о дополнительной поддержке наших бойцов. Мы внимательно анализируем все адресные предложения и, с учетом потребностей этого клиентского сегмента, привлекаем в программу новых участников. Новым партнером программы лояльности по карте "СВОи" стало АО "Военторг": теперь наши клиенты смогут приобретать товары бренда "Армия России" и необходимые лекарства на особых условиях. В дальнейшем мы продолжим совершенствовать систему скидок на товары и услуги и расширять специальные предложения для военнослужащих и их семей", - цитируют в пресс-службе Рохмина.
Продавец armrus.ru: Общество с ограниченной ответственностью "Военторг-Ритейл" (ОГРН 5147746330640, адрес: 125319, г. Москва, Кочновский пр-д, д. 5, стр. 7, 3 этаж, пом. II).
Реклама, ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912
Логотип Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Ветеранам СВО в Петербурге вручили платежные карты ПСБ
21 декабря 2023, 16:12
 
РоссияМоскваВоенторгПромсвязьбанкПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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