https://ria.ru/20240530/proekty-1949441529.html

Сенаторы России поддержат все проекты Кировской области

Сенаторы России поддержат все проекты Кировской области - РИА Новости, 30.05.2024

Сенаторы России поддержат все проекты Кировской области

Сенаторы России поддержат все проекты Кировской области, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:58

2024-05-30T16:58

2024-05-30T16:58

кировская область

кировская область

киров

россия

вячеслав тимченко

александр соколов

совет федерации рф

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Сенаторы России поддержат все проекты Кировской области, заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Руководители и представители семи комитетов Совета Федерации посетили Киров в преддверии Дней Кировской области в Совфеде, которые пройдут 17-19 июня. Как сообщает пресс-служба правительства Кировской области, в Кирове сенаторы РФ ознакомились с рядом масштабных проектов, планируемых к реализации в столице вятского края, которая в этом году отмечает свое 650-летие. Так, представители верхней палаты Федерального Собрания побывали на территории будущего строительства кампуса мирового уровня и обсудили вопросы его возведения. По поручению губернатора Кировской области Александра Соколова подготовлена заявка на строительство кампуса, по итогам "третьей волны" отбора Киров претендует войти в число регионов, где появится такой объект. Парламентарии побывали в Кировском драматическом театре – одном из старейших в России. Здание театра нуждается в обновлении, регион собственными силами отремонтировал его фасад, необходимо и внутреннее преображение помещений. В поликлиниках областного центра сенаторы оценили уровень организации приема пациентов, оказания медицинской помощи. Особое внимание было уделено вопросу строительства новой поликлиники Кировской областной клинической больницы – ввод нового здания позволит увеличить мощность поликлиники в 3 раза. "Важной точкой в маршруте представителей Совфеда стал речной порт города Кирова. Для сенаторов провели экскурсию по реке Вятке на катере. В юбилейном для областной столицы году на Вятке возобновлено судоходство: прошли первые баржи со строительным грузом, начато дноуглубление реки. В планах региона – получить поддержку Росморречфлота по развитию речного судоходства. Это даст импульс и для роста целого отраслей экономики, и для продвижения туристической сферы", - говорится в сообщении. Глава региона поблагодарил сенаторов за большое внимание, которое уделяется развитию Кировской области. "Мы в этом году отмечаем 650-летие областной столицы – Хлынова-Вятки-Кирова. Хотим использовать этот год для перезагрузки региона – как внутренней, так и внешней. И я надеюсь, наше общение с Советом Федерации поможет и нам самим настроить какие-то направления движения и, безусловно, мы рассчитываем на поддержку наших проектов", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Как отметил сенатор РФ Вячеслав Тимченко, суть сегодняшнего визита парламентариев – определиться, в чём Совет Федерации может помочь развитию города Кирова и всего региона. "Мы готовы поддержать все проекты Кировской области. Проекты востребованные, важные, такие, как создание кампуса, строительство моста через реку Пижму, строительство объездной дороги вокруг Кирова, возрождение судоходства. Мы видим, что предлагаемые проекты обоснованы. Планы у региона хорошие, большие. Думаю, у команды губернатора Александра Соколова всё получится", - приводятся в сообщении слова Тимченко по итогам поездки.

https://ria.ru/20231208/turizm-1914724097.html

https://ria.ru/20240113/kirov-1921138827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

кировская область, киров, россия, вячеслав тимченко, александр соколов, совет федерации рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)