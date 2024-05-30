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Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 30.05.2024
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21:21 30.05.2024 (обновлено: 21:47 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/premiya-1949521989.html
Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента
Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 30.05.2024
Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента
Цикл видеороликов "МИРНЫЕ" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем III Национальной премии интернет-контента в номинации "Журналистский проект в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:21
2024-05-30T21:47
технологии
москва
институт развития интернета
миа "россия сегодня"
новости агентства
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Цикл видеороликов "МИРНЫЕ" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем III Национальной премии интернет-контента в номинации "Журналистский проект в интернете". Торжественная церемония награждения прошла сегодня в киноконцертном комплексе "Мосфильм" в Москве. Награды вручали в 22 номинациях, включая тематические и специальные.&quot;Вся наша команда очень рада, что проект был отмечен, в него было вложено много труда и эмоций. Нам важно было показать невоенную жизнь в военной обстановке, попробовать передать атмосферу того, как живут простые люди: рожают детей, собирают их в школу, женятся, отмечают праздники, ведут быт. Регина Орехова, Вячеслав Навалов и все причастные к проекту проделали огромную работу — подолгу находиться в зоне СВО сложно физически и в первую очередь психологически. Получилось честно и порой очень эмоционально. Спасибо, что оценили&quot;, — рассказала креативный продюсер и шеф-редактор проекта, директор Дирекции производства видео медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Ольга Анисимова.Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого медиапродукта, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем. В 2024 году на соискание премии подали свыше 1000 заявок.
https://ria.ru/20240530/iri-1949515071.html
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2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
технологии, москва, институт развития интернета, миа "россия сегодня", новости агентства
Технологии, Москва, Институт развития интернета, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента

Проект "России сегодня" стал победителем Национальной премии интернет-контента

© РИА Новости / Кристина КормилицынаУчастники журналистского проекта "МИРНЫЕ", получившие награду в номинации "Журналистский проект в интернете", на торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов
Участники журналистского проекта МИРНЫЕ, получившие награду в номинации Журналистский проект в интернете, на торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Участники журналистского проекта "МИРНЫЕ", получившие награду в номинации "Журналистский проект в интернете", на торжественной церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента для авторов социально значимых проектов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Цикл видеороликов "МИРНЫЕ" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем III Национальной премии интернет-контента в номинации "Журналистский проект в интернете".
Торжественная церемония награждения прошла сегодня в киноконцертном комплексе "Мосфильм" в Москве. Награды вручали в 22 номинациях, включая тематические и специальные.
«

"Вся наша команда очень рада, что проект был отмечен, в него было вложено много труда и эмоций. Нам важно было показать невоенную жизнь в военной обстановке, попробовать передать атмосферу того, как живут простые люди: рожают детей, собирают их в школу, женятся, отмечают праздники, ведут быт. Регина Орехова, Вячеслав Навалов и все причастные к проекту проделали огромную работу — подолгу находиться в зоне СВО сложно физически и в первую очередь психологически. Получилось честно и порой очень эмоционально. Спасибо, что оценили", — рассказала креативный продюсер и шеф-редактор проекта, директор Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Анисимова.

"МИРНЫЕ" — это сериал из документальных фильмов, репортажей, интервью и коротких видео, в которых рассказываются истории о жизни мирных жителей в зоне спецоперации. В проекте часто поднимаются различные социальные проблемы людей — многодетных семей, обычных жителей или предпринимателей, которым по разным причинам сложно наладить довоенную жизнь в новых реалиях. Каждый материал — это отдельная тема, но все объединены общей идеей: рассказать о людях и событиях. Количество просмотров "МИРНЫХ" в соцсетях насчитывает более 50 миллионов.

Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого медиапродукта, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем. В 2024 году на соискание премии подали свыше 1000 заявок.
Генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Глава ИРИ объяснил важность премии интернет-контента
Вчера, 20:44
 
ТехнологииМоскваИнститут развития интернетаМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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