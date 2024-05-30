https://ria.ru/20240530/premiya-1949521989.html

Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента

Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента - РИА Новости, 30.05.2024

Проект "МИРНЫЕ" стал победителем Национальной премии интернет-контента

Цикл видеороликов "МИРНЫЕ" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем III Национальной премии интернет-контента в номинации "Журналистский проект в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:21

2024-05-30T21:21

2024-05-30T21:47

технологии

москва

институт развития интернета

миа "россия сегодня"

новости агентства

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Цикл видеороликов "МИРНЫЕ" медиагруппы "Россия сегодня" стал победителем III Национальной премии интернет-контента в номинации "Журналистский проект в интернете". Торжественная церемония награждения прошла сегодня в киноконцертном комплексе "Мосфильм" в Москве. Награды вручали в 22 номинациях, включая тематические и специальные."Вся наша команда очень рада, что проект был отмечен, в него было вложено много труда и эмоций. Нам важно было показать невоенную жизнь в военной обстановке, попробовать передать атмосферу того, как живут простые люди: рожают детей, собирают их в школу, женятся, отмечают праздники, ведут быт. Регина Орехова, Вячеслав Навалов и все причастные к проекту проделали огромную работу — подолгу находиться в зоне СВО сложно физически и в первую очередь психологически. Получилось честно и порой очень эмоционально. Спасибо, что оценили", — рассказала креативный продюсер и шеф-редактор проекта, директор Дирекции производства видео медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Анисимова.Национальная премия интернет-контента была учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и отмечает заслуги авторов и производителей социально значимого медиапродукта, которые вносят особый вклад в развитие Рунета и продвижение важных для общества тем. В 2024 году на соискание премии подали свыше 1000 заявок.

https://ria.ru/20240530/iri-1949515071.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, москва, институт развития интернета, миа "россия сегодня", новости агентства