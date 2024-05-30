https://ria.ru/20240530/pozhar-1949268596.html
В Приамурье действуют девять природных пожаров
В Приамурье действуют девять природных пожаров - РИА Новости, 30.05.2024
В Приамурье действуют девять природных пожаров
Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:48
2024-05-30T08:48
2024-05-30T08:48
происшествия
амурская область
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_b08c3b35bafd77e45d926f916ea44aef.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро 30 мая в области действует девять природных пожаров на площади 806 гектаров, еще семь возгораний локализовано в Зейском, Магдагачинском и Шимановском округах", - говорится в сообщении. На ликвидации работают более 360 человек лесопожарной группировки области. В тоже время продолжается тушение четырёх пожаров в Магдагачинском округе на площади более трех тысяч гектар, их удалось закольцевать с помощью бульдозеров и встречного отжига. Недалеко от села Толбузино действуют два пожара, на один из которых сегодня вертолётом перебросят силы федерального резерва "Авиалесоохраны" из Якутии. Также туда дополнительно направят вездеходы и снегоболотоходы. Всего в округе работают 210 человек лесопожарной группировки. Продолжается облёт территорий на АН-2, где фиксируются возгорания.
https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html
https://ria.ru/20240507/pozhar-1944284790.html
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742415564_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_81761af91d495ee7270e6472e9471ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Амурская область, Природные пожары в России
В Приамурье действуют девять природных пожаров
В Приамурье действуют девять природных пожаров на площади свыше 800 гектаров
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По состоянию на утро 30 мая в области действует девять природных пожаров на площади 806 гектаров, еще семь возгораний локализовано в Зейском, Магдагачинском и Шимановском округах", - говорится в сообщении.
На ликвидации работают более 360 человек лесопожарной группировки области. В тоже время продолжается тушение четырёх пожаров в Магдагачинском округе на площади более трех тысяч гектар, их удалось закольцевать с помощью бульдозеров и встречного отжига.
Недалеко от села Толбузино действуют два пожара, на один из которых сегодня вертолётом перебросят силы федерального резерва "Авиалесоохраны" из Якутии. Также туда дополнительно направят вездеходы и снегоболотоходы. Всего в округе работают 210 человек лесопожарной группировки. Продолжается облёт территорий на АН-2, где фиксируются возгорания.