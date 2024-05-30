https://ria.ru/20240530/pozhar-1949268596.html

В Приамурье действуют девять природных пожаров

В Приамурье действуют девять природных пожаров - РИА Новости, 30.05.2024

В Приамурье действуют девять природных пожаров

Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:48

2024-05-30T08:48

2024-05-30T08:48

происшествия

амурская область

природные пожары в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро 30 мая в области действует девять природных пожаров на площади 806 гектаров, еще семь возгораний локализовано в Зейском, Магдагачинском и Шимановском округах", - говорится в сообщении. На ликвидации работают более 360 человек лесопожарной группировки области. В тоже время продолжается тушение четырёх пожаров в Магдагачинском округе на площади более трех тысяч гектар, их удалось закольцевать с помощью бульдозеров и встречного отжига. Недалеко от села Толбузино действуют два пожара, на один из которых сегодня вертолётом перебросят силы федерального резерва "Авиалесоохраны" из Якутии. Также туда дополнительно направят вездеходы и снегоболотоходы. Всего в округе работают 210 человек лесопожарной группировки. Продолжается облёт территорий на АН-2, где фиксируются возгорания.

https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html

https://ria.ru/20240507/pozhar-1944284790.html

амурская область

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происшествия, амурская область, природные пожары в россии