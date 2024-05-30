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В Приамурье действуют девять природных пожаров - РИА Новости, 30.05.2024
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08:48 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pozhar-1949268596.html
В Приамурье действуют девять природных пожаров
В Приамурье действуют девять природных пожаров - РИА Новости, 30.05.2024
В Приамурье действуют девять природных пожаров
Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:48
2024-05-30T08:48
происшествия
амурская область
природные пожары в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. "По состоянию на утро 30 мая в области действует девять природных пожаров на площади 806 гектаров, еще семь возгораний локализовано в Зейском, Магдагачинском и Шимановском округах", - говорится в сообщении. На ликвидации работают более 360 человек лесопожарной группировки области. В тоже время продолжается тушение четырёх пожаров в Магдагачинском округе на площади более трех тысяч гектар, их удалось закольцевать с помощью бульдозеров и встречного отжига. Недалеко от села Толбузино действуют два пожара, на один из которых сегодня вертолётом перебросят силы федерального резерва "Авиалесоохраны" из Якутии. Также туда дополнительно направят вездеходы и снегоболотоходы. Всего в округе работают 210 человек лесопожарной группировки. Продолжается облёт территорий на АН-2, где фиксируются возгорания.
https://ria.ru/20240530/pozhary-1949264116.html
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происшествия, амурская область, природные пожары в россии
Происшествия, Амурская область, Природные пожары в России
В Приамурье действуют девять природных пожаров

В Приамурье действуют девять природных пожаров на площади свыше 800 гектаров

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПриродные пожары
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Природные пожары. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 мая – РИА Новости. Девять природных пожаров площадью свыше 800 гектаров по состоянию на утро четверга действуют в Амурской области, сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По состоянию на утро 30 мая в области действует девять природных пожаров на площади 806 гектаров, еще семь возгораний локализовано в Зейском, Магдагачинском и Шимановском округах", - говорится в сообщении.
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На ликвидации работают более 360 человек лесопожарной группировки области. В тоже время продолжается тушение четырёх пожаров в Магдагачинском округе на площади более трех тысяч гектар, их удалось закольцевать с помощью бульдозеров и встречного отжига.
Недалеко от села Толбузино действуют два пожара, на один из которых сегодня вертолётом перебросят силы федерального резерва "Авиалесоохраны" из Якутии. Также туда дополнительно направят вездеходы и снегоболотоходы. Всего в округе работают 210 человек лесопожарной группировки. Продолжается облёт территорий на АН-2, где фиксируются возгорания.
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ПроисшествияАмурская областьПриродные пожары в России
 
 
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