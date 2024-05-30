https://ria.ru/20240530/posolstvo-1949244480.html

Посольство России в Канаде назвало инструкторов на Украине легитимной целью

Посольство России в Канаде назвало инструкторов на Украине легитимной целью - РИА Новости, 30.05.2024

Посольство России в Канаде назвало инструкторов на Украине легитимной целью

Заявление властей Канады о том, что они не ограничивают Украину в использовании предоставляемого ей оружия, не повлияют на ситуацию на поле боя, а находящиеся... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T00:22

2024-05-30T00:22

2024-05-30T00:34

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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Заявление властей Канады о том, что они не ограничивают Украину в использовании предоставляемого ей оружия, не повлияют на ситуацию на поле боя, а находящиеся на территории Украины инструктора являются легитимной целью ВС РФ, заявил в среду представитель посольства России в Канаде. "Вы должны понимать, что эти действия не повлияют на ситуацию на поле боя и не дадут преимуществ киевскому режиму. Россия имеет все необходимые военные и технологические возможности, чтобы нейтрализовать эту угрозу, а также предпринять контрмеры, чтобы предупредить ее", - заявили в дипмиссии. "Канада и ее союзники также должны знать, что военные или так называемые инструктора из стран НАТО, находящиеся на территории Украины и обслуживающие и помогающие использовать переданное Киевы оборудование, - легитимная цель для российских вооруженных сил", - заявили в посольстве РФ. Ранее в среду глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Канада не ограничивает Украину в использовании передаваемого ей оружия. Она призвала занять "прогрессивную позицию" в этом вопросе, поскольку, по словам министра, Россия "красных линий не придерживается". В среде западных западных союзников Украины продолжаются дебаты на тему допустимости использования передаваемого оружия для ударов по территории России. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240415/drony-1940178767.html

https://ria.ru/20240227/kanada-1929846086.html

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в мире, украина, россия, канада, мелани жоли, энтони блинкен, сергей лавров, нато