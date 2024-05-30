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В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию

В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию - РИА Новости, 30.05.2024

В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию

Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T20:05

2024-05-30T20:05

2024-05-30T20:05

экономика

россия

белоруссия

брюссель

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите собственных экономических интересов в нарушение норм ВТО, говорится в комментарии РИА Новости постоянного представительства России при ЕС. Ранее Совет ЕС сообщил, что утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. "Под антироссийский шумок Брюссель повысил уровень таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии. Не называя вещи своими именами, есовцы фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращённой формой санкций. Ничего удивительного в принятом решении нет - Евросоюз уже давно защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизма. За последние годы санкции превратились для Брюсселя в удобный торгово-политический инструмент", - указывается в документе. В постпредстве при этом отметили, что европейский санкционный механизм "не подразумевает проведение каких-либо расследований, предусмотренных законодательством ЕС и нормами ВТО". "Причем, если это выгодно есовцам, то они не вспоминают о многосторонних торговых правилах, к неукоснительному соблюдению которых всегда призывают, если речь заходит о принимаемых в отношении Евросоюза мерах", - подчеркивается в комментарии. Ранее в четверг Совет ЕС утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. В Совете ЕС пояснили, что принятое решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом Совет ЕС заверил, что решение затрагивает только импорт непосредственно в ЕС, для транзитной торговли России и Белоруссии с третьими странами последствий быть не должно. Европейская комиссия 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в ЕК пояснили, эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, - не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия. В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949357253.html

https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html

https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949449672.html

россия

белоруссия

брюссель

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экономика, россия, белоруссия, брюссель, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, санкции в отношении россии