Рейтинг@Mail.ru
В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/poshlin-1949507473.html
В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию
В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию - РИА Новости, 30.05.2024
В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию
Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:05
2024-05-30T20:05
экономика
россия
белоруссия
брюссель
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949360224_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_ba8c062e351c49de98530661c33e7c3a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите собственных экономических интересов в нарушение норм ВТО, говорится в комментарии РИА Новости постоянного представительства России при ЕС. Ранее Совет ЕС сообщил, что утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. "Под антироссийский шумок Брюссель повысил уровень таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии. Не называя вещи своими именами, есовцы фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращённой формой санкций. Ничего удивительного в принятом решении нет - Евросоюз уже давно защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизма. За последние годы санкции превратились для Брюсселя в удобный торгово-политический инструмент", - указывается в документе. В постпредстве при этом отметили, что европейский санкционный механизм "не подразумевает проведение каких-либо расследований, предусмотренных законодательством ЕС и нормами ВТО". "Причем, если это выгодно есовцам, то они не вспоминают о многосторонних торговых правилах, к неукоснительному соблюдению которых всегда призывают, если речь заходит о принимаемых в отношении Евросоюза мерах", - подчеркивается в комментарии. Ранее в четверг Совет ЕС утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. В Совете ЕС пояснили, что принятое решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом Совет ЕС заверил, что решение затрагивает только импорт непосредственно в ЕС, для транзитной торговли России и Белоруссии с третьими странами последствий быть не должно. Европейская комиссия 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в ЕК пояснили, эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, - не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия. В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%. Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949357253.html
https://ria.ru/20240530/mid-1949419896.html
https://ria.ru/20240530/sanktsii-1949449672.html
россия
белоруссия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949360224_148:0:2792:1983_1920x0_80_0_0_9f0ed8dde4c97b1bca21f4a4dc35daa0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, брюссель, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Белоруссия, Брюссель, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В России прокомментировали повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию

Постпредство России: санкции ЕС превратились в торгово-политический инструмент

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Повышение ЕС таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии, как и другие санкции Евросоюза, превратились в торгово-политический инструмент по защите собственных экономических интересов в нарушение норм ВТО, говорится в комментарии РИА Новости постоянного представительства России при ЕС.
Ранее Совет ЕС сообщил, что утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В МИД прокомментировали новые санкции ЕС
Вчера, 13:35
«
"Под антироссийский шумок Брюссель повысил уровень таможенных пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии. Не называя вещи своими именами, есовцы фактически ввели запрет на импорт, что по сути является извращённой формой санкций. Ничего удивительного в принятом решении нет - Евросоюз уже давно защищает собственные экономические интересы путем нелегальных рестрикций и протекционизма. За последние годы санкции превратились для Брюсселя в удобный торгово-политический инструмент", - указывается в документе.
В постпредстве при этом отметили, что европейский санкционный механизм "не подразумевает проведение каких-либо расследований, предусмотренных законодательством ЕС и нормами ВТО". "Причем, если это выгодно есовцам, то они не вспоминают о многосторонних торговых правилах, к неукоснительному соблюдению которых всегда призывают, если речь заходит о принимаемых в отношении Евросоюза мерах", - подчеркивается в комментарии.
Ранее в четверг Совет ЕС утвердил решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, оно вступит в силу с 1 июля. В Совете ЕС пояснили, что принятое решение касается пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом Совет ЕС заверил, что решение затрагивает только импорт непосредственно в ЕС, для транзитной торговли России и Белоруссии с третьими странами последствий быть не должно.
Европейская комиссия 22 марта официально опубликовала свое предложение о введении повышенных пошлин на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России, а также Белоруссии на территорию Евросоюза. При этом в ЕК пояснили, эти пошлины, хотя и достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС, - не повлияют на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
В МИД прокомментировали введение ЕС пошлин на российское зерно
Вчера, 16:06
В соответствии с предложением, в зависимости от конкретного продукта новые пошлины увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в ЕС продукции, либо до пошлины в размере 50%.
Россия и Белоруссия, согласно предложению, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник, "до последнего времени таможенная пошлина для ряда видов импортируемой из РФ продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла 0%".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Эксперт рассказал, как Европа пострадает от ограничений ЕС на импорт зерна
Вчера, 17:16
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияБрюссельЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)ЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала