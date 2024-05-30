https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html

Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств

Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств - РИА Новости, 30.05.2024

Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств

РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, ответные меры коснутся деятельности диппредставительств Польши в России -... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:33

2024-05-30T13:33

2024-05-30T13:49

россия

польша

варшава

мария захарова

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, ответные меры коснутся деятельности диппредставительств Польши в России - посольства и генконсульств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства. "Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Своими странными решениями МИД Польши создаст очередные неудобства своим же коллегам - польским дипломатам, работающим в России", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html

россия

польша

варшава

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россия, польша, варшава, мария захарова