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Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств - РИА Новости, 30.05.2024
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13:33 30.05.2024 (обновлено: 13:49 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/polsha-1949356270.html
Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств
Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств - РИА Новости, 30.05.2024
Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств
РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, ответные меры коснутся деятельности диппредставительств Польши в России -... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:33
2024-05-30T13:49
россия
польша
варшава
мария захарова
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, ответные меры коснутся деятельности диппредставительств Польши в России - посольства и генконсульств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства. "Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Своими странными решениями МИД Польши создаст очередные неудобства своим же коллегам - польским дипломатам, работающим в России", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948385088.html
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россия, польша, варшава, мария захарова
Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова
Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши и генконсульств

МИД: Россия ответит на решение Варшавы ограничить перемещение дипломатов РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. РФ получила ноту Польши об ограничении на перемещение российских дипломатов, ответные меры коснутся деятельности диппредставительств Польши в России - посольства и генконсульств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, посольство РФ в Варшаве 28 мая получило ноту об ограничении свободного перемещения российских дипломатов: с 1 июня РФ должна будет заблаговременно уведомлять МИД Польши о намерении сотрудников посольства РФ в Варшаве, а также генконсульств в Гданьске, Кракове и Познани выехать за пределы воеводств.
Исключения, добавила она, делаются для посла, генконсулов и заведующего консульским отделом посольства.
"Россия примет ответные меры в отношении посольства Польши в Москве, генконсульств в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге. Своими странными решениями МИД Польши создаст очередные неудобства своим же коллегам - польским дипломатам, работающим в России", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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РоссияПольшаВаршаваМария Захарова
 
 
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