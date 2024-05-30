https://ria.ru/20240530/polsha-1949328649.html

Эксперт прокомментировал заявление Польши о применении Украиной оружия

Эксперт прокомментировал заявление Польши о применении Украиной оружия - РИА Новости, 30.05.2024

Эксперт прокомментировал заявление Польши о применении Украиной оружия

Заявление Варшавы о том, что ВСУ могут по своему усмотрению применять предоставленное им оружие для ударов по территории России, содержит элемент... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:33

2024-05-30T12:33

2024-05-30T12:33

польша

варшава

россия

радослав сикорский

дональд трамп

вооруженные силы украины

gazeta wyborcza

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БАКУ, 30 мая – РИА Новости. Заявление Варшавы о том, что ВСУ могут по своему усмотрению применять предоставленное им оружие для ударов по территории России, содержит элемент психологического давления на Москву, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. Накануне замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава не ограничивает применение Киевом переданных ему польских вооружений по территории России. По его словам, Польша продолжает передавать вооружение Украине и отправила уже 44 пакета военной помощи. "Характерно, что по другим аспектам вовлечения Польши в этот конфликт Цезарий Томчик занял чуть более сдержанную публичную позицию, чем ранее глава МИД страны Радослав Сикорский, который в интервью Gazeta Wyborcza намекнул на возможность отправки польских войск на Украину, хотя и в достаточно обтекаемых выражениях... Томчик, как известно, заявил, что у польского правительства таких планов нет. То есть здесь есть элемент психологического давления на Москву, но, скорее, в рамках тактики "горячо - холодно", когда более резкие заявления из Варшавы сменяются чуть более сдержанными, и наоборот", - сказал эксперт. По его словам, практическое значение таких публичных заявлений, по сути, не так велико: вряд ли страна, поставляющая оружие другому государству, тем более участвующему в вооруженном конфликте, может полностью проконтролировать, где именно эти вооружения будут использованы. Государства, поставляющие оружие Украине, но не заявившие напрямую о возможности его применения по российской территории за пределами новых регионов и Крыма, в случае если Москва обратит внимание на факты, свидетельствующие о таком применении, могут просто переложить всю ответственность по этому вопросу на Киев, считает эксперт. Нейжмаков выразил уверенность, что реплика замминистра национальной обороны Польши Цезария Томчика была выдержана в схожем ключе. "Он, по сути, дал понять, что последнее слово здесь остается за украинской стороной. Кстати, это чем-то напоминает традиционную тактику Дональда Трампа по работе с зонами напряженности, так что нельзя исключать, что в случае возвращения этого американского политика в Белый дом мы, как минимум в первое время, увидим не быстрый переход к переговорам с Россией, а схожий подход — когда игра по усилению градуса напряженности может несколько раз сменяться смягчением риторики Вашингтона", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

https://ria.ru/20240525/polsha-1948311062.html

польша

варшава

россия

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польша, варшава, россия, радослав сикорский, дональд трамп, вооруженные силы украины, gazeta wyborcza