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В Польше задержали двух белорусов и поляка по обвинению в серии поджогов - РИА Новости, 30.05.2024
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02:24 30.05.2024 (обновлено: 03:50 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/polsha-1949250076.html
В Польше задержали двух белорусов и поляка по обвинению в серии поджогов
В Польше задержали двух белорусов и поляка по обвинению в серии поджогов - РИА Новости, 30.05.2024
В Польше задержали двух белорусов и поляка по обвинению в серии поджогов
Гражданина Польши и двоих жителей Белоруссии задержали в Польше по обвинению в серии поджогов, их также обвиняют в работе на Россию, заявила национальная... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:24
2024-05-30T03:50
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ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Гражданина Польши и двоих жителей Белоруссии задержали в Польше по обвинению в серии поджогов, их также обвиняют в работе на Россию, заявила национальная прокуратура республики, не приведя никаких доказательств своим утверждениям.По данным ведомства, упомянутые лица были задержаны по поручения прокурора в Нижней Силезии "в ходе расследования, связанного с деятельностью иностранной разведки".В свою очередь, Агентство внутренней безопасности сообщило, что на территории Варшавы, Прушкова и Поморского воеводства сотрудники Агентства задержали трех мужчин — гражданина Польши и двух граждан Белоруссии – "подозреваемых в поджогах объектов в разных частях страны".Задержанным, как сообщили в прокуратуре предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, "направленной на осуществление деятельности в пользу иностранной разведки против Польши, а также в участии в деятельности российской разведки и в обмен на обещание получить материальную выгоду от диверсионных и саботажных мероприятий на территории Польши".При этом, каких-либо доказательств связи задержанных с российскими спецслужбами прокуратура не приводит.
https://ria.ru/20240301/ukraintsy-1930421443.html
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в мире, польша, белоруссия, россия
В мире, Польша, Белоруссия, Россия
В Польше задержали двух белорусов и поляка по обвинению в серии поджогов

В Польше задержали двух белорусов и поляка по обвинению в совершении поджогов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 30 мая – РИА Новости. Гражданина Польши и двоих жителей Белоруссии задержали в Польше по обвинению в серии поджогов, их также обвиняют в работе на Россию, заявила национальная прокуратура республики, не приведя никаких доказательств своим утверждениям.
По данным ведомства, упомянутые лица были задержаны по поручения прокурора в Нижней Силезии "в ходе расследования, связанного с деятельностью иностранной разведки".
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В свою очередь, Агентство внутренней безопасности сообщило, что на территории Варшавы, Прушкова и Поморского воеводства сотрудники Агентства задержали трех мужчин — гражданина Польши и двух граждан Белоруссии – "подозреваемых в поджогах объектов в разных частях страны".
Задержанным, как сообщили в прокуратуре предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, "направленной на осуществление деятельности в пользу иностранной разведки против Польши, а также в участии в деятельности российской разведки и в обмен на обещание получить материальную выгоду от диверсионных и саботажных мероприятий на территории Польши".
При этом, каких-либо доказательств связи задержанных с российскими спецслужбами прокуратура не приводит.
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