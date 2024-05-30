https://ria.ru/20240530/podpole-1949261547.html

Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Подполье раскрыло размер взяток за освобождение от мобилизации на Украине

Нежелание украинцев служить в ВСУ и участвовать в боевых действиях привело к масштабной коррупции: за освобождение от мобилизации с местных жителей требуют... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T07:14

2024-05-30T07:14

2024-05-30T07:45

украина

николаевская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК/ЛУГАНСК/ГЕНИЧЕСК, 30 мая - РИА Новости. Нежелание украинцев служить в ВСУ и участвовать в боевых действиях привело к масштабной коррупции: за освобождение от мобилизации с местных жителей требуют взятки в размере от 10 до 17 тысяч долларов, рассказали РИА Новости активисты подполья в разных регионах страны. По словам источников, стоимость "откупа" от силовиков и сотрудников ТЦК варьируется в зависимости от нескольких факторов: сколько посредников в коррупционной схеме, в какой области находится уклонист, какое расстояние до государственной границы. Самые высокие на данный момент взятки - в столице страны и в Киевской области. "Убрать из базы, если человек стоит на учете в военкомате, стоит от 10 до 17 тысяч долларов в зависимости от количества посредников, так как все тоже боятся работать напрямую. Помощь при пересечении границы, если человека нет в базе, - порядка 10 тысяч долларов. Если есть в базе, то уже рассматривается отдельно в каждом случае (зависит от количества детей, состояния здоровья и т.д). Цены зависят также от конкретной области Украины, от удаления от госграницы и "аппетитов" местных ТЦК", - сказал источник из Киевской области. Житель Киева при этом рассказал РИА Новости, что размер взятки в столице, по его данным, составляет 15 тысяч долларов. "Уже есть цена на "белый" билет - 15 тысяч у.е. Как петлять - непонятно, машины проверяют", - сказал собеседник агентства. В подконтрольной ВСУ части Херсонской области после вступления в силу нового украинского закона о мобилизации размер взятки военкому или правоохранителям за временную отсрочку от призыва доходит до 10 тысяч долларов США, сообщил РИА Новости участник пророссийского подполья. "Если сотрудники силовых ведомств или ТЦКшники задержат где-либо гражданина Украины, подлежащего призыву, то размер взятки за то, чтобы его не призвали, может доходить до 10 тысяч долларов. Недавно одного жителя Херсона остановили на пути в Николаевскую область, и его семье пришлось собирать такую сумму, чтобы вытащить человека", - сказал источник в херсонском сопротивлении. При этом, по его словам, нет никаких гарантий, что, откупившись раз, гражданин не попадет под новые "облавы" военкомов или силовиков и не будет призван. "Силовики не дают никаких гарантий. Человек может отдать одному патрулю все свои накопления, а следующий "надсмотрщик" или военком его примет - но таких денег на взятку у него уже не будет. Поборы страшные. Херсон просто вымер", - сказал собеседник агентства. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на активистов подполья в регионе, сообщил РИА Новости, что средняя взятка для военкома в Николаевской области составляет 12 тысяч долларов. В среднем размер взятки по всем областям Украины значительно вырос с начала проведения СВО и мобилизации на Украине: от 2-3 тысяч долларов до 10-17 тысяч. До последнего ужесточения закона о мобилизации цена долгое время держалась в пределах 5 тысяч долларов.

https://ria.ru/20240214/vsu-1927341156.html

https://ria.ru/20231220/ukraina-1916879487.html

https://ria.ru/20231228/ukraina-1918613247.html

украина

николаевская область

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украина, николаевская область, сергей лебедев