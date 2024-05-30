https://ria.ru/20240530/podpole-1949260908.html

Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье

Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье - РИА Новости, 30.05.2024

Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье

ВС России ночью нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины, один из них пришелся по укрытию для самолетов ВСУ на военном... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:59

2024-05-30T06:59

2024-05-30T07:48

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. ВС России ночью нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины, один из них пришелся по укрытию для самолетов ВСУ на военном аэродроме, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."С трех часов ночи до 04.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16", — сказал собеседник агентства.По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.Кроме того, как сообщил Лебедев, один из ударов был нанесен по микрорайону "Вокзал-2", который примыкает к аэродрому. Складские помещения в том районе, по данным подполья, используются военными. После атаки из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html

https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html

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