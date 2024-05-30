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Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 30.05.2024 (обновлено: 07:48 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/podpole-1949260908.html
Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье
Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье - РИА Новости, 30.05.2024
Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье
ВС России ночью нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины, один из них пришелся по укрытию для самолетов ВСУ на военном... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:59
2024-05-30T07:48
специальная военная операция на украине
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
хмельницкая область
сергей лебедев
россия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. ВС России ночью нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины, один из них пришелся по укрытию для самолетов ВСУ на военном аэродроме, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег."С трех часов ночи до 04.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16", — сказал собеседник агентства.По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.Кроме того, как сообщил Лебедев, один из ударов был нанесен по микрорайону "Вокзал-2", который примыкает к аэродрому. Складские помещения в том районе, по данным подполья, используются военными. После атаки из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240526/udary-1948399379.html
https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html
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украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, хмельницкая область, сергей лебедев, россия, f-16
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Хмельницкая область, Сергей Лебедев, Россия, F-16
Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье

Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. ВС России ночью нанесли минимум пять ударов по Староконстантинову в Хмельницкой области Украины, один из них пришелся по укрытию для самолетов ВСУ на военном аэродроме, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшись на своих коллег.
«
"С трех часов ночи до 04.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16", — сказал собеседник агентства.
По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.
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Подполье сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
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Кроме того, как сообщил Лебедев, один из ударов был нанесен по микрорайону "Вокзал-2", который примыкает к аэродрому. Складские помещения в том районе, по данным подполья, используются военными. После атаки из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.
В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХмельницкая областьСергей ЛебедевРоссияF-16
 
 
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