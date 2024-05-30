https://ria.ru/20240530/podpole-1949260224.html

Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове

Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове - РИА Новости, 30.05.2024

Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове

Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому, используемому украинскими военными, в Староконстантинове Хмельницкой области,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T06:43

2024-05-30T06:43

2024-05-30T07:17

специальная военная операция на украине

украина

сергей лебедев

хмельницкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому, используемому украинскими военными, в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Один из ударов пришелся в микрорайон "Вокзал-2", который примыкает к военному аэродрому", - сказал собеседник агентства.По его данным, складские помещения в том районе используются военными. После удара из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240529/podpole-1949044285.html

украина

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сергей лебедев, хмельницкая область