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Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:43 30.05.2024 (обновлено: 07:17 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/podpole-1949260224.html
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове - РИА Новости, 30.05.2024
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове
Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому, используемому украинскими военными, в Староконстантинове Хмельницкой области,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T06:43
2024-05-30T07:17
специальная военная операция на украине
украина
сергей лебедев
хмельницкая область
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому, используемому украинскими военными, в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Один из ударов пришелся в микрорайон "Вокзал-2", который примыкает к военному аэродрому", - сказал собеседник агентства.По его данным, складские помещения в том районе используются военными. После удара из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.
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украина, сергей лебедев, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Лебедев, Хмельницкая область
Подполье сообщило об ударе в районе военного аэродрома в Староконстантинове

Подполье: ВС России ударили по району рядом с аэродромом в Староконстантинове

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ночной удар пришелся по микрорайону, который примыкает к военному аэродрому, используемому украинскими военными, в Староконстантинове Хмельницкой области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«
"Один из ударов пришелся в микрорайон "Вокзал-2", который примыкает к военному аэродрому", - сказал собеседник агентства.
По его данным, складские помещения в том районе используются военными. После удара из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.
В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.
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В Ровенской области после удара сдетонировал арсенал, сообщило подполье
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей ЛебедевХмельницкая область
 
 
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