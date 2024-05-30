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Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 30.05.2024
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13:51 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/podderzhka-1949363983.html
Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт"
Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 30.05.2024
Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт"
Количество мер поддержки, собранных в Едином каталоге услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт", уже превысило 500 от более чем 100 федеральных и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:51
2024-05-30T13:51
технологии
россия
экспорт
экономика
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
поддержка
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество мер поддержки, собранных в Едином каталоге услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт", уже превысило 500 от более чем 100 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от более чем 560 коммерческих организаций, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Такое количество мер поддержки делает каталог наиболее полным и многофункциональным ресурсом для российских экспортеров, предоставляя им информацию о широком спектре доступных сервисов и мер поддержки на федеральном и региональном уровнях", - говорится в сообщении.Преимущество ЕКУ заключаются в его способности предложить персонифицированный набор услуг, что позволяет экономить время на поиск необходимых решений и гарантирует прозрачность и понятность условий их получения. Дополнительно расширенная система фильтрации позволяет клиенту подобрать для себя услуги, наиболее подходящие под актуальные потребности исходя из его региона, отрасли, типа организации, направления ВЭД и других параметров. А для авторизованных пользователей многие фильтры настраиваются автоматически.Доступ к Единому каталогу услуг в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) открыт для всех пользователей без необходимости авторизации. Однако регистрация на платформе "Мой экспорт" открывает дополнительные возможности для бизнеса, включая автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог, что делает процесс поиска еще более удобным и эффективным.Таким образом, ЕКУ на платформе "Мой экспорт" - это не просто каталог услуг, это мощный инструмент, который помогает российскому бизнесу не только находить актуальную информацию и получать необходимую поддержку, но и строить успешные стратегии для выхода на международные рынки, расширяя географию экспорта и налаживая партнерские отношения в дружественных странах.Напомним, презентация ЕКУ состоялась 10 апреля в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, подчеркнув значимость цифровых инструментов в современной экспортной деятельности.
https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html
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технологии, россия, экспорт, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), поддержка
Технологии, Россия, Экспорт, Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), поддержка

Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество мер поддержки, собранных в Едином каталоге услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт", уже превысило 500 от более чем 100 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от более чем 560 коммерческих организаций, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Такое количество мер поддержки делает каталог наиболее полным и многофункциональным ресурсом для российских экспортеров, предоставляя им информацию о широком спектре доступных сервисов и мер поддержки на федеральном и региональном уровнях", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
"Мой экспорт" - ключевой инструмент для экспортеров растительной продукции
17 апреля, 11:26
Преимущество ЕКУ заключаются в его способности предложить персонифицированный набор услуг, что позволяет экономить время на поиск необходимых решений и гарантирует прозрачность и понятность условий их получения. Дополнительно расширенная система фильтрации позволяет клиенту подобрать для себя услуги, наиболее подходящие под актуальные потребности исходя из его региона, отрасли, типа организации, направления ВЭД и других параметров. А для авторизованных пользователей многие фильтры настраиваются автоматически.
Доступ к Единому каталогу услуг в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) открыт для всех пользователей без необходимости авторизации. Однако регистрация на платформе "Мой экспорт" открывает дополнительные возможности для бизнеса, включая автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог, что делает процесс поиска еще более удобным и эффективным.
Таким образом, ЕКУ на платформе "Мой экспорт" - это не просто каталог услуг, это мощный инструмент, который помогает российскому бизнесу не только находить актуальную информацию и получать необходимую поддержку, но и строить успешные стратегии для выхода на международные рынки, расширяя географию экспорта и налаживая партнерские отношения в дружественных странах.
Напомним, презентация ЕКУ состоялась 10 апреля в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, подчеркнув значимость цифровых инструментов в современной экспортной деятельности.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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18 апреля, 15:55
 
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