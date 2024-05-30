https://ria.ru/20240530/podderzhka-1949363983.html

Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт"

Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 30.05.2024

Экспортеры могут найти свою меру поддержки на платформе "Мой экспорт"

Количество мер поддержки, собранных в Едином каталоге услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт", уже превысило 500 от более чем 100 федеральных и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:51

2024-05-30T13:51

2024-05-30T13:51

технологии

россия

экспорт

экономика

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

поддержка

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Количество мер поддержки, собранных в Едином каталоге услуг (ЕКУ) на цифровой платформе "Мой экспорт", уже превысило 500 от более чем 100 федеральных и региональных органов исполнительной власти, институтов развития и финансовых организаций, а также от более чем 560 коммерческих организаций, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Такое количество мер поддержки делает каталог наиболее полным и многофункциональным ресурсом для российских экспортеров, предоставляя им информацию о широком спектре доступных сервисов и мер поддержки на федеральном и региональном уровнях", - говорится в сообщении.Преимущество ЕКУ заключаются в его способности предложить персонифицированный набор услуг, что позволяет экономить время на поиск необходимых решений и гарантирует прозрачность и понятность условий их получения. Дополнительно расширенная система фильтрации позволяет клиенту подобрать для себя услуги, наиболее подходящие под актуальные потребности исходя из его региона, отрасли, типа организации, направления ВЭД и других параметров. А для авторизованных пользователей многие фильтры настраиваются автоматически.Доступ к Единому каталогу услуг в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД) открыт для всех пользователей без необходимости авторизации. Однако регистрация на платформе "Мой экспорт" открывает дополнительные возможности для бизнеса, включая автоматический подбор наиболее подходящих услуг при входе в каталог, что делает процесс поиска еще более удобным и эффективным.Таким образом, ЕКУ на платформе "Мой экспорт" - это не просто каталог услуг, это мощный инструмент, который помогает российскому бизнесу не только находить актуальную информацию и получать необходимую поддержку, но и строить успешные стратегии для выхода на международные рынки, расширяя географию экспорта и налаживая партнерские отношения в дружественных странах.Напомним, презентация ЕКУ состоялась 10 апреля в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, подчеркнув значимость цифровых инструментов в современной экспортной деятельности.

https://ria.ru/20240417/eksport-1940533950.html

https://ria.ru/20240418/podderzhka-1940835659.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, экспорт, экономика, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), поддержка