https://ria.ru/20240530/pitomtsy-1949680654.html

В Москве призвали обеспечить особый уход домашним питомцам в жару

В Москве призвали обеспечить особый уход домашним питомцам в жару - РИА Новости, 31.05.2024

В Москве призвали обеспечить особый уход домашним питомцам в жару

В жаркий период москвичам необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-30T09:46

2024-05-30T09:46

2024-05-31T14:29

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В жаркий период москвичам необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в Москве снова жарко – сейчас столбики термометров уже показывают плюс 25 градусов... В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо проветривать комнаты, не оставлять питомца в припаркованной машине, во время прогулки делать небольшие остановки, давать больше воды, следить за свежестью корма. Также важно гулять с питомцем рано утром и вечером, не сбривать шерсть, отключать обогревающие лампы в террариумах для рептилий и не купать кошек, кроликов, морских свинок и хомяков. "Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240301/koshki-1931221681.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, домашние питомцы, домашние животные, кошки, собаки