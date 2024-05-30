https://ria.ru/20240530/pitomtsy-1949680654.html
В Москве призвали обеспечить особый уход домашним питомцам в жару
В Москве призвали обеспечить особый уход домашним питомцам в жару - РИА Новости, 31.05.2024
В Москве призвали обеспечить особый уход домашним питомцам в жару
В жаркий период москвичам необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T09:46
2024-05-30T09:46
2024-05-31T14:29
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В жаркий период москвичам необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Сегодня в Москве снова жарко – сейчас столбики термометров уже показывают плюс 25 градусов... В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо проветривать комнаты, не оставлять питомца в припаркованной машине, во время прогулки делать небольшие остановки, давать больше воды, следить за свежестью корма. Также важно гулять с питомцем рано утром и вечером, не сбривать шерсть, отключать обогревающие лампы в террариумах для рептилий и не купать кошек, кроликов, морских свинок и хомяков. "Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20240301/koshki-1931221681.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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москва, общество, домашние питомцы, домашние животные, кошки, собаки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, домашние питомцы, домашние животные, кошки, Собаки
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости.
В жаркий период москвичам необходимо обеспечить особый уход домашним питомцам, сообщается
в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Сегодня в Москве снова жарко – сейчас столбики термометров уже показывают плюс 25 градусов... В такую погоду необходимо избегать длительного пребывания на улице и обеспечить особый уход домашним питомцам", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо проветривать комнаты, не оставлять питомца в припаркованной машине, во время прогулки делать небольшие остановки, давать больше воды, следить за свежестью корма. Также важно гулять с питомцем рано утром и вечером, не сбривать шерсть, отключать обогревающие лампы в террариумах для рептилий и не купать кошек, кроликов, морских свинок и хомяков.
"Если хвостатый тяжело и часто дышит, стал вялым, дрожит и высовывает язык – возможно, у него тепловой удар. Переместите животное в прохладное место и дайте воды", - уточняется в сообщении.