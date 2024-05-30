https://ria.ru/20240530/peterburg-1949302649.html

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:27

2024-05-30T11:27

2024-05-30T11:27

санкт-петербург

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. "Теперь официально. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Соответствующее постановление мы утвердили сегодня на заседании парламента. Напомню, решение о проведении трехдневного голосования позже примет горизбирком", - написал он в своем Telegram-канале.

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санкт-петербург

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

санкт-петербург, политика