https://ria.ru/20240530/peterburg-1949302649.html
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:27
2024-05-30T11:27
2024-05-30T11:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. "Теперь официально. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Соответствующее постановление мы утвердили сегодня на заседании парламента. Напомню, решение о проведении трехдневного голосования позже примет горизбирком", - написал он в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, политика
Санкт-Петербург, Политика
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября
Заксобрание Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
"Теперь официально. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Соответствующее постановление мы утвердили сегодня на заседании парламента. Напомню, решение о проведении трехдневного голосования позже примет горизбирком", - написал он в своем Telegram-канале.