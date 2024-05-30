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Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024
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11:27 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/peterburg-1949302649.html
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября - РИА Новости, 30.05.2024
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября
Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:27
2024-05-30T11:27
санкт-петербург
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский. "Теперь официально. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Соответствующее постановление мы утвердили сегодня на заседании парламента. Напомню, решение о проведении трехдневного голосования позже примет горизбирком", - написал он в своем Telegram-канале.
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санкт-петербург, политика
Санкт-Петербург, Политика
Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября

Заксобрание Петербурга назначило выборы губернатора на 8 сентября

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЧлены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло постановление о назначении выборов губернатора города на 8 сентября 2024 года, сообщил спикер городского парламента Александр Бельский.
"Теперь официально. Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября. Соответствующее постановление мы утвердили сегодня на заседании парламента. Напомню, решение о проведении трехдневного голосования позже примет горизбирком", - написал он в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит встречу с жителями города в здании регионального исполнительного комитета партии Единая Россия в Санкт-Петербурге. 27 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Медведев предложил поддержать Беглова на выборах губернатора Петербурга
27 мая, 14:21
 
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