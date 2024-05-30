https://ria.ru/20240530/peskov-1949497765.html

Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области

Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 30.05.2024

Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области

Президент России Владимир Путин регулярно получает всю информацию о положении дел в Белгородской области, часто на связи с губернатором региона Вячеславом... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:29

2024-05-30T19:29

2024-05-30T19:38

белгородская область

вячеслав гладков

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает всю информацию о положении дел в Белгородской области, часто на связи с губернатором региона Вячеславом Гладковым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Гладков в четверг в Кремле, Путин вручил ему ордена Мужества."Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент отдельно встретиться с главой Белгородской области, чтобы обсудить ситуацию в регионе.

https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html

белгородская область

россия

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белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, дмитрий песков, россия