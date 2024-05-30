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Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 30.05.2024
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19:29 30.05.2024 (обновлено: 19:38 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/peskov-1949497765.html
Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области
Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области - РИА Новости, 30.05.2024
Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области
Президент России Владимир Путин регулярно получает всю информацию о положении дел в Белгородской области, часто на связи с губернатором региона Вячеславом... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:29
2024-05-30T19:38
белгородская область
вячеслав гладков
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает всю информацию о положении дел в Белгородской области, часто на связи с губернатором региона Вячеславом Гладковым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Гладков в четверг в Кремле, Путин вручил ему ордена Мужества."Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент отдельно встретиться с главой Белгородской области, чтобы обсудить ситуацию в регионе.
https://ria.ru/20240528/putin-1948937616.html
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белгородская область, вячеслав гладков, владимир путин, дмитрий песков, россия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Песков: Путин на связи с Гладковым по ситуации в Белгородской области

Песков: Путин регулярно получает информацию о ситуации в Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает всю информацию о положении дел в Белгородской области, часто на связи с губернатором региона Вячеславом Гладковым, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Гладков в четверг в Кремле, Путин вручил ему ордена Мужества.
"Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли президент отдельно встретиться с главой Белгородской области, чтобы обсудить ситуацию в регионе.
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Белгородская областьВячеслав ГладковВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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