https://ria.ru/20240530/peskov-1949352248.html

Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям

Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям - РИА Новости, 30.05.2024

Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:25

2024-05-30T13:25

2024-05-30T13:25

россия

москва

венгрия

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это касается будущего ЕС. "Какие могут быть последствия? Это не нам судить. Это касается будущего Европейского Союза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240530/peskov-1949350821.html

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россия, москва, венгрия, дмитрий песков, евросоюз