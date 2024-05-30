https://ria.ru/20240530/peskov-1949352248.html
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям - РИА Новости, 30.05.2024
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
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венгрия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это касается будущего ЕС. "Какие могут быть последствия? Это не нам судить. Это касается будущего Европейского Союза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949350821.html
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россия, москва, венгрия, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Москва, Венгрия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям
Песков: не нам судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления санкциям