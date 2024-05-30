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Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям - РИА Новости, 30.05.2024
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13:25 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/peskov-1949352248.html
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям - РИА Новости, 30.05.2024
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:25
2024-05-30T13:25
россия
москва
венгрия
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это касается будущего ЕС. "Какие могут быть последствия? Это не нам судить. Это касается будущего Европейского Союза", - сказал Песков журналистам.
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россия, москва, венгрия, дмитрий песков, евросоюз
Россия, Москва, Венгрия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков прокомментировал сопротивление Венгрии антироссийским санкциям

Песков: не нам судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления санкциям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не берется судить о последствиях для Венгрии из-за сопротивления антироссийским санкциям, это касается будущего ЕС.
"Какие могут быть последствия? Это не нам судить. Это касается будущего Европейского Союза", - сказал Песков журналистам.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков
Вчера, 13:22
 
РоссияМоскваВенгрияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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