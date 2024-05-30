https://ria.ru/20240530/peskov-1949350821.html

Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков

Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024

Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:22

2024-05-30T13:22

2024-05-30T13:23

венгрия

россия

будапешт

виктор орбан

дмитрий песков

евросоюз

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая самостоятельность не всем нравится в ЕС, поэтому он подвергается беспрецедентному давлению. "Венгрия и господин Орбан очень внимательно относится к интересам этой страны. Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран-членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергается не замаскированному ничем беспрецедентному давлению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести давление Запада на Венгрию.

https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html

венгрия

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будапешт

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венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз