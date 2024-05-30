https://ria.ru/20240530/peskov-1949350821.html
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:22
2024-05-30T13:22
2024-05-30T13:23
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:193:3071:1920_1920x0_80_0_0_4fc6da8ea1491fc9209d9b7cb129a4a4.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая самостоятельность не всем нравится в ЕС, поэтому он подвергается беспрецедентному давлению. "Венгрия и господин Орбан очень внимательно относится к интересам этой страны. Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран-членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергается не замаскированному ничем беспрецедентному давлению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести давление Запада на Венгрию.
https://ria.ru/20240315/orban-1933290926.html
венгрия
россия
будапешт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз
Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков
Песков: Орбан внимательно относится к интересам Венгрии, за это на него давит ЕС