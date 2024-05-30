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Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
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13:22 30.05.2024 (обновлено: 13:23 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/peskov-1949350821.html
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:22
2024-05-30T13:23
венгрия
россия
будапешт
виктор орбан
дмитрий песков
евросоюз
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая самостоятельность не всем нравится в ЕС, поэтому он подвергается беспрецедентному давлению. "Венгрия и господин Орбан очень внимательно относится к интересам этой страны. Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран-членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергается не замаскированному ничем беспрецедентному давлению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести давление Запада на Венгрию.
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венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, дмитрий песков, евросоюз
Венгрия, Россия, Будапешт, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Евросоюз
Самостоятельность Венгрии не нравится ЕС, заявил Песков

Песков: Орбан внимательно относится к интересам Венгрии, за это на него давит ЕС

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая самостоятельность не всем нравится в ЕС, поэтому он подвергается беспрецедентному давлению.
"Венгрия и господин Орбан очень внимательно относится к интересам этой страны. Каждый раз, когда принимаются какие-то обязывающие решения в отношении стран-членов ЕС, разумеется, Будапешт в первую очередь анализирует эти решения на предмет своих собственных интересов. Такая самостоятельность, конечно, не всем нравится в Брюсселе, поэтому и Орбан, и все руководство Венгрии подвергается не замаскированному ничем беспрецедентному давлению", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, к каким последствиям может привести давление Запада на Венгрию.
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ВенгрияРоссияБудапештВиктор ОрбанДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
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