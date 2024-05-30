https://ria.ru/20240530/peskov-1949348728.html

В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России

В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России - РИА Новости, 30.05.2024

В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России

На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:18

2024-05-30T13:18

2024-05-30T13:18

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

общество

туризм

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, там (на юге России) в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски снижения туристического потока на юг России в сезон отпусков в связи с обстрелами со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20240522/krym-1947567325.html

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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, общество