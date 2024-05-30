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В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России - РИА Новости, 30.05.2024
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Туризм
 
13:18 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348728.html
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России - РИА Новости, 30.05.2024
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:18
2024-05-30T13:18
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
общество
туризм
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, там (на юге России) в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски снижения туристического потока на юг России в сезон отпусков в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, общество
Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Общество, Туризм
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России

В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на побережье Азовского моря
Отдыхающие на побережье Азовского моря - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на побережье Азовского моря. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, там (на юге России) в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски снижения туристического потока на юг России в сезон отпусков в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
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