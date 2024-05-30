https://ria.ru/20240530/peskov-1949348728.html
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России - РИА Новости, 30.05.2024
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:18
2024-05-30T13:18
2024-05-30T13:18
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
общество
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947961694_0:115:3068:1842_1920x0_80_0_0_347267ed38c72ca4deea4f1d5b3c6e91.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. На юге России туристический поток весьма высокий, в Кремле не видят опасности снижения туристического потока на российские курорты из-за обстрелов ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Туристический поток весьма высокий, он и сейчас уже начался, там (на юге России) в целом он круглогодично высокий, это же круглогодичный курорт, поэтому сейчас мы там такой опасности не видим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают риски снижения туристического потока на юг России в сезон отпусков в связи с обстрелами со стороны ВСУ.
https://ria.ru/20240522/krym-1947567325.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947961694_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8618298ef6ebbaa17b0eec8726302a07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, общество
Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Общество, Туризм
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России
В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ