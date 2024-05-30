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Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 30.05.2024
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13:17 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html
Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины
Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 30.05.2024
Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО и особенно США сознательно нагнетают напряженность вокруг украинского конфликта в последние... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:17
2024-05-30T13:17
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО и особенно США сознательно нагнетают напряженность вокруг украинского конфликта в последние дни, это провоцирование нового витка напряженности. "Страны-члены Североатлантического альянса, США особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно, мы слышим много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности", - отметил Песков, комментируя заявление западных представителей относительно конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348149.html
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сша, украина, дмитрий песков, нато
США, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины

Песков: НАТО сознательно нагнетает напряженность вокруг украинского конфликта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны НАТО и особенно США сознательно нагнетают напряженность вокруг украинского конфликта в последние дни, это провоцирование нового витка напряженности.
"Страны-члены Североатлантического альянса, США особенно, другие европейские столицы в последние дни, недели выходят на новый виток нагнетания напряженности. Делают это сознательно, мы слышим много воинственных заявлений. Это не что иное, как провоцирование нового уровня напряженности", - отметил Песков, комментируя заявление западных представителей относительно конфликта на Украине.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией заявил Песков
Вчера, 13:16
 
СШАУкраинаДмитрий ПесковНАТО
 
 
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