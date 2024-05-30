https://ria.ru/20240530/peskov-1949348149.html
Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией заявил Песков
Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО намерены продолжать войну с Россией как в прямом, так и в переносном смысле, добавив,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:16
2024-05-30T13:16
2024-05-30T13:23
нато
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дмитрий песков
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО намерены продолжать войну с Россией как в прямом, так и в переносном смысле, добавив, что это будет иметь для них последствия.Пресс-секретарь российского лидера на брифинге отметил, что страны НАТО провоцируют Украину на продолжение противостояния с Россией."Сами (страны НАТО - ред.) намерены продолжать войну с нами. Войну в прямом и переносном смысле. Это все, конечно же, неизбежно будет иметь свои последствия", - отметил Песков.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html
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нато, россия, дмитрий песков, украина
НАТО, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Страны НАТО намерены продолжать войну с Россией заявил Песков
Песков: намерение стран НАТО воевать с Россией будет иметь последствия