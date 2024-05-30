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"Это реальность": в ФРГ сделали заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
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10:28 30.05.2024 (обновлено: 11:55 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/peregovory-1949289282.html
"Это реальность": в ФРГ сделали заявление о переговорах по Украине
"Это реальность": в ФРГ сделали заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 30.05.2024
"Это реальность": в ФРГ сделали заявление о переговорах по Украине
Украина в настоящее время находится в неблагоприятной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, заявила сопредседатель партии "Союз Сары... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:28
2024-05-30T11:55
украина
россия
киев
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина в настоящее время находится в неблагоприятной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maischberger на канале Das Erste."Украина сегодня находится в худшем исходном положении для переговоров, чем год назад. Это реальность", — отметила она.Политик подчеркнула, что ВСУ провалили все наступательные операции, а западное оружие не помогло им добиться результатов. По ее мнению, партнерам Киева не стоит разрешать украинской армии наносить удары по территории России западным вооружением, поскольку это не даст ВСУ возможность выиграть в конфликте, а только приведет к большей эскалации.В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
https://ria.ru/20240530/tramp-1949274085.html
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украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это реальность": в ФРГ сделали заявление о переговорах по Украине

Немецкий политик Али: переговорная позиция Киева сейчас хуже, чем год назад

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Украина в настоящее время находится в неблагоприятной позиции перед началом потенциальных переговоров с Россией, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Maischberger на канале Das Erste.
"Украина сегодня находится в худшем исходном положении для переговоров, чем год назад. Это реальность", — отметила она.
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Политик подчеркнула, что ВСУ провалили все наступательные операции, а западное оружие не помогло им добиться результатов. По ее мнению, партнерам Киева не стоит разрешать украинской армии наносить удары по территории России западным вооружением, поскольку это не даст ВСУ возможность выиграть в конфликте, а только приведет к большей эскалации.
В мае президент России Владимир Путин в письменном интервью китайскому информационному агентству Синьхуа заявил, что страна никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Он отметил, что главная проблема переговоров по Украине — надежность гарантий, так как Запад предпочитает мироустройство не на основе международного права.
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