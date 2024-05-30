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США не поощряют удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/pentagon-1949532545.html
США не поощряют удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне
США не поощряют удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 30.05.2024
США не поощряют удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заверила, что позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с РФ осталась... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T23:15
2024-05-30T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
джо байден
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заверила, что позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с РФ осталась неизменной: Штаты, как и прежде, не поощряют удары Украины по территории России, а если в Вашингтоне передумают, то дадут знать. В среде западных союзников Украины продолжаются дебаты на тему допустимости использования передаваемого оружия для ударов по территории России. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне. При этом газета New York Times ранее писала, что американский президент Джо Байден все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов ВСУ вглубь территории России. "Такова наша политика, и ничего не изменилось. С самого начала (боевых действий - ред.) мы всегда говорили, что помощь в области безопасности, которую мы предоставляем Украине, предназначена для использования внутри Украины. Если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать", - сказала Сингх в ходе брифинга. "Мы не поощряем атаки внутри России и не содействуем им", - заверила представитель американского оборонного ведомства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240530/sholts-1949531292.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
США не поощряют удары ВСУ по территории России, заявили в Пентагоне

Пентагон: США уведомят, если разрешат Киеву бить по РФ, пока позиция неизменна

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 мая - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заверила, что позиция США по применению Киевом американского оружия в конфликте с РФ осталась неизменной: Штаты, как и прежде, не поощряют удары Украины по территории России, а если в Вашингтоне передумают, то дадут знать.
В среде западных союзников Украины продолжаются дебаты на тему допустимости использования передаваемого оружия для ударов по территории России. Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, США не поощряют удары вне Украины, но признают её право на самостоятельные решения о самообороне.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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При этом газета New York Times ранее писала, что американский президент Джо Байден все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов ВСУ вглубь территории России.
«
"Такова наша политика, и ничего не изменилось. С самого начала (боевых действий - ред.) мы всегда говорили, что помощь в области безопасности, которую мы предоставляем Украине, предназначена для использования внутри Украины. Если что-то изменится, мы, конечно, дадим вам знать", - сказала Сингх в ходе брифинга.
"Мы не поощряем атаки внутри России и не содействуем им", - заверила представитель американского оборонного ведомства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАЭнтони БлинкенДжо БайденСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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