https://ria.ru/20240530/pensii-1949464670.html
Силуанов рассказал, кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2024 года
Силуанов рассказал, кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2024 года - РИА Новости, 30.05.2024
Силуанов рассказал, кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2024 года
Пенсии военным пенсионерам в России будут проиндексированы на 5,1% вместо 4,5% с 1 октября 2024 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:35
2024-05-30T17:35
2024-05-30T17:43
россия
экономика
антон силуанов
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пенсии военным пенсионерам в России будут проиндексированы на 5,1% вместо 4,5% с 1 октября 2024 года, заявил министр финансов Антон Силуанов."Завершающее в моем блоке предложение законодательное - речь идет об уточнении индексации пенсий военным пенсионерам в связи с уточненным прогнозом по инфляции в текущем году. Ранее мы планировали индексацию пенсий с 1 октября текущего года на 4,5%, а в связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующее изменение и в механизм исчисления пенсий", - сказал Силуанов, выступая на заседании правительства РФ."То есть, пенсионеры получат более высокие пенсии с учетом уточненного прогноза инфляции", - пояснил министр.
https://ria.ru/20240529/zakon-1949234400.html
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россия, экономика, антон силуанов
Россия, Экономика, Антон Силуанов
Силуанов рассказал, кому проиндексируют пенсии с 1 октября 2024 года
Пенсии военным пенсионерам проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года