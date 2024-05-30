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При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:58 30.05.2024 (обновлено: 06:07 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/paromy-1949252677.html
При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы
При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы - РИА Новости, 30.05.2024
При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы
Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:58
2024-05-30T06:07
керчь
в мире
специальная военная операция на украине
олег крючков
николай лукашенко
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.&quot;Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, — повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет&quot;, — написал Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.После оценки повреждений работу паромной переправы, по словам советника, возобновят. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Ранее в ночь на четверг, около 01.00 мск, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, спустя чуть больше получаса его восстановили. О причинах перекрытия не сообщалось.Киевские власти неоднократно пытались атаковать Крымский мост и угрожали его разрушением. Ночью 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, также стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html
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керчь, в мире, олег крючков, николай лукашенко, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Керчь, В мире, Специальная военная операция на Украине, Олег Крючков, Николай Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы

Два парома получили повреждения при отражении ракетной атаки ВСУ на Керчь

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкПолицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы
Полицейские на набережной в порту Керчь Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Полицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
«

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, — повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", — написал Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

После оценки повреждений работу паромной переправы, по словам советника, возобновят. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост
23 мая, 18:45
Ранее в ночь на четверг, около 01.00 мск, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, спустя чуть больше получаса его восстановили. О причинах перекрытия не сообщалось.
Киевские власти неоднократно пытались атаковать Крымский мост и угрожали его разрушением. Ночью 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, также стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Советник главы Крыма приравнял видео прилетов ВСУ с работой на врага
23 мая, 23:53
 
Специальная военная операция на УкраинеКерчьВ миреОлег КрючковНиколай ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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