https://ria.ru/20240530/paromy-1949252677.html

При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы

При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы - РИА Новости, 30.05.2024

При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы

Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T02:58

2024-05-30T02:58

2024-05-30T06:07

керчь

в мире

специальная военная операция на украине

олег крючков

николай лукашенко

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150611/51/1506115132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fe89c39c820d7c45a671c2552ccc55f.jpg

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков."Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, — повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", — написал Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.После оценки повреждений работу паромной переправы, по словам советника, возобновят. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.Ранее в ночь на четверг, около 01.00 мск, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, спустя чуть больше получаса его восстановили. О причинах перекрытия не сообщалось.Киевские власти неоднократно пытались атаковать Крымский мост и угрожали его разрушением. Ночью 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, также стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.

https://ria.ru/20240523/ukraina-1947986427.html

https://ria.ru/20240523/prilety-1948024109.html

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керчь, в мире, олег крючков, николай лукашенко, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)