При отражении ракетной атаки ВСУ в Керчи пострадали паромы
Два парома получили повреждения при отражении ракетной атаки ВСУ на Керчь
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкПолицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы
Полицейские на набережной в порту "Керчь" Керченской паромной переправы. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Два парома получили повреждения в Керчи от падения обломков ракет, сбитых при отражении атаки ВСУ, погибших среди моряков и гражданских нет, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.
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"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, — повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", — написал Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.
После оценки повреждений работу паромной переправы, по словам советника, возобновят. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.
СБУ пригрозила атаками на Крымский мост
23 мая, 18:45
Ранее в ночь на четверг, около 01.00 мск, было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, спустя чуть больше получаса его восстановили. О причинах перекрытия не сообщалось.
Киевские власти неоднократно пытались атаковать Крымский мост и угрожали его разрушением. Ночью 17 июля 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября. СБУ фактически признала ответственность за теракт на Крымском мосту.
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, также стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Глава СБУ Василий Малюк 26 июля заявил, что за подрывом Крымского моста осенью 2022 года стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.