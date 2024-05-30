https://ria.ru/20240530/paket-1949480816.html

Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет

Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет - РИА Новости, 30.05.2024

Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет

Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:33

2024-05-30T18:33

2024-05-30T18:49

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина."Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — говорится в заявлении.Работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.

https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html

https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)