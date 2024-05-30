https://ria.ru/20240530/paket-1949480816.html
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет - РИА Новости, 30.05.2024
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:33
2024-05-30T18:33
2024-05-30T18:49
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_0:239:2797:1812_1920x0_80_0_0_f99e7b0fc0299ca5589847a34f0aa81d.jpg
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина."Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — говорится в заявлении.Работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.
https://ria.ru/20240530/dengi-1949212491.html
https://ria.ru/20240529/ndfl-1949115210.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749810078_265:243:2672:2048_1920x0_80_0_0_9282bc7595a8e907f9bc76b3efac37d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
В правительстве одобрили подготовленный Минфином налоговый пакет законопроектов
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина.
«
"Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — говорится в заявлении.
Работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы
совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.
Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.
Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
Новая система будет пятиступенчатой:
- базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;
- при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;
- доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;
- при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;
- доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.
Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.
При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов
, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.