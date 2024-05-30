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Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет - РИА Новости, 30.05.2024
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18:33 30.05.2024 (обновлено: 18:49 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/paket-1949480816.html
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет - РИА Новости, 30.05.2024
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет
Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:33
2024-05-30T18:49
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина.&quot;Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства&quot;, — говорится в заявлении.Работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.Прогрессивная шкала НДФЛВо вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.Новая система будет пятиступенчатой:Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Правительство одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет

В правительстве одобрили подготовленный Минфином налоговый пакет законопроектов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Правительство одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина.
«

"Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — говорится в заявлении.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Вчера, 08:00
Работу над законопроектом продолжат на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физических лиц.
Полученные от изменения налоговой системы средства направят на социальные нужды: поддержку семей с детьми, ремонт и оснащение медучреждений, строительство жилья и дорог, финансирование национальных проектов.
Молодая семья с детьми в поселке Новофедоровка в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Минфин предложил увеличить налоговые вычеты на детей
29 мая, 13:47
Новая система будет пятиступенчатой:
  • базовая ставка в 13% останется неизменной для годового дохода в размере до 2,4 миллиона рублей;
  • при доходе от 2,4 миллиона рублей до пяти миллионов рублей ставка составит 15%;
  • доход от пяти до 20 миллионов рублей будет облагаться налогом в 18%;
  • при доходе от 20 до 50 миллионов рублей ставка достигнет 20%;
  • доход свыше 50 миллионов рублей будет облагаться налогом в 22%.
Повышенный налог нужно будет платить не со всей суммы, а с превышения, с базовых 2,4 миллиона рублей по-прежнему будет взиматься 13%. Кроме того, эта мера коснется прибыли от вкладов, ценных бумаг, долей участия, дивидендов и продажи недвижимости. При доходе до 2,4 миллиона рублей сохранится ставка в 13%, а при превышении этой суммы она составит 15% без дальнейшей прогрессии.
При этом нововведения не коснутся участников спецоперации и самозанятых. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, прогрессивный НДФЛ может затронуть только два миллиона россиян с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это 3,2% работающего населения страны. При этом семьи с детьми, имеющие доход не более полутора прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый "кешбэк". Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%.
Прогрессивная шкала налогообложения
28 мая, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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