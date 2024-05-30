https://ria.ru/20240530/otsidevshiy-1949483718.html

Отсидевшего за убийство экс-участника "Дома-2" заключили в СИЗО

Отсидевшего за убийство экс-участника "Дома-2" заключили в СИЗО - РИА Новости, 30.05.2024

Отсидевшего за убийство экс-участника "Дома-2" заключили в СИЗО

Ранее судимый за убийство и задержанный накануне по делу о поджоге бара на улице Рубинштейна в Петербурге Юрий Жидков заключен под стражу, сообщает объединенная РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T18:38

2024-05-30T18:38

2024-05-30T18:38

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая – РИА Новости. Ранее судимый за убийство и задержанный накануне по делу о поджоге бара на улице Рубинштейна в Петербурге Юрий Жидков заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Жидкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Жидкову стражу по 28.07.2024", - сообщает пресс-служба. Как ранее сообщала пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в понедельник произошел пожар в баре на улице Рубинштейна, 2, где выгорело 14 квадратных метров (подсобное помещение и коридор на втором этаже). На момент пожара заведение было закрыто, никто не пострадал. Согласно заключению экспертов, причиной возгорания стал поджог. Уголовное дело возбудили по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. По подозрению в совершении данного преступления задержан неработающий 36-летний местный житель, ранее судимый за убийство. Полиция не приводила персональные данные задержанного, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что речь шла о Юрии Жидкове, осужденном в 2012 году за убийство экс-участника проекта "Дом-2" Андрея Кадетова. В мае 2012 года Калининский райсуд Петербурга признал Жидкова виновным в убийстве Кадетова и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. По версии следствия, вечером 24 декабря 2010 года Жидков на Светлановском проспекте напал на Кадетова, нанес ему не менее четырех ножевых ранений и скрылся. Кадетов скончался в машине скорой помощи. Мотивом убийства следствие называло личную неприязнь к бывшему участнику "Дома-2".

https://ria.ru/20240527/turtsiya-1948743389.html

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происшествия, санкт-петербург, россия